Aligerar la carga del buque con helicópteros o intentar hacer el canal un poco más profundo. Esas son las dos opciones, "claras, aunque se alarguen más de lo que uno quisiera", que el experto en seguridad marítima y catedrático de Maniobra Naval, Ricard Marí, ha puesto sobre la mesa en el informativo '14 horas de RNE’ para reflotar el carguero Ever Given y desbloquear el canal de Suez por el que no pasan barcos desde el pasado martes.

La primera de las opciones consiste en descargar el buque con helicópteros o grúas flotantes. “Esto implica tiempo, puesto que hay que llegar al costado del buque donde hay que hacer las operaciones”, asegura Martí, pero se conseguiría que el barco ganara flotabilidad. La otra de las opciones consiste en actuar sobre el entorno donde el buque ha quedado encallado, pero no con excavadoras como parece que se está trabajando en las últimas horas.

Marí propone intentar hacer el canal más profundo mediante la utilización de explosivos controlados, algo que suele hacer, según ha explicado, cuando un buque queda atrapado en el hielo. Marí reconoce, no obstante, que se trata de un trabajo complejo y lento que requiere un reconocimiento del fondo del canal y “muchas acciones conjuntas y paralelas”.