Hombres lobo: 80 años aullando a la luz del cine

Este 2021 se cumplen 80 años de la película que sentó las bases de la licantropía en el cine, El hombre lobo (1941), y 40 de las dos obras maestras sobre el tema: Un hombre lobo americano en Londres y Aullidos. Aunque el mito de los hombres lobo es casi tan antiguo como la humanidad. El periodista Juan Luis Sánchez (James Cameron. El rey del mundo, De perdidos a Star Wars: J.J. Abrams, un hombre y sus sueños) repasa la historia de los monsturos más peludos y pulgosos en ¡No salgáis al páramo!. Todo el cine y series de hombres lobo (Diábolo ediciones), un libro apasionante y con mucho sentido del humor.

Juan Luis destaca que el hombre lobo sigue siendo uno de los tres grandes monstruos del cine, junto con Drácula y Frankenstein: "Quizás serían los más grandes mitos que nos apasionan a los incondicionales, añadiendo a los zombies, que viven una edad de oro"

"Pero a diferencia de los vampiros o el monstruo de Frankenstein -añade Juan Luis-, el hombre lobo es un hombre normal, que debe seguir haciendo su vida corriente, y coger el autobús o ir al supermercado, pero por alguna maldición las noches de luna llena se transforma en una bestia impresionante que si te pilla te destroza. Desde luego da mucho más miedo que recibir la mordedura de un vampiro, que puede ser incluso adictiva".

"También la música, con temas como “Old Moon Madness”, de Thin Lizzy , “Bark at the Moon”, de Ozzy Osborne ..., y por supuesto la española “Lobo hombre en París”, de La unión , sin olvidar el célebre videoclip Thriller de Michael Jackson . Después repasamos los primeros filmes dedicados a este tema, y la etapa de Universal. Tras repasar todo lo que vino a continuación, con títulos como La maldición del hombre lobo, de la Hammer, abordamos el período más fecundo, los ochenta, caray lo inspirados que estaban los cineastas entonces".

" Una lástima que el cine posterior haya desechado el maquillaje para abusar de gráficos digitales , que para mí no funcionan igual, porque se nota que no hay un actor detrás. Falta el elemento humano" -concluye el autor-.

Y es que no olvidemos que Un hombre lobo americano en Londres c onsiguió el primer Oscar a maquillaje . " Rick Baker es un genio del maquillaje y se llevó una merecida estatuilla. Lo más innovador es que añadió el morro, su hombre lobo tenía una apariencia más animal, y menos humana . Baker también aparece acreditado como asesor en los efectos de Aullidos, igual de terroríficos".

-1. Crepúsculo. Porque se trata de una película plana, de adoctrinamiento mormón, que convierte al licántropo en una especie de peluche grande o perrito faldero de la protagonista , que no tiene interés ninguno como personaje para mí. Por sus momentos involuntariamente ridículos, como cuando los vampiros cocinan spaghetti, para mantener las apariencias, pese a que no puedan comer.

No podíamos dejar de pregunta a Juan Luis cuáles son los mejores y los peores hombres lobo de la historia del cine: "Empiezo por las peores: Crepúsculo, Crepúsculo, Crepúsculo, Crepusculo y… ¡cualquier secuela de Crepúsculo! Bueno, ahora en serio. Hay muchas pelis muy malas, de las que no espero nada, por lo que ni las comento. Prefiero citar títulos conocidos, pero decepcionantes:

-1. Un hombre lobo americano en Londres (1981), porque no me he reído tanto y después me he asustado tanto con la misma película . Cuando sonaba al final la versión alegre estilo ‘du dua’ de Blue Moon, de The Marcels, nadie se levantaba de su asiento. Estábamos todos los espectadores impactados.

El presente y el futuro de los hombres lobo

Lo malo es que desde hace cuarenta años los hombres lobo no han vuelto a brillar de la misma forma y se han quedado en secundarios de películas o series de televisión "Creo que existe un espacio para que algún genio de las series cree la ficción televisiva definitiva sobre licantropía -asegura Juan Luis- . Producciones juveniles como Teen Wolf me resultan un tanto decepcionantes. Que conste que me gustan algunas cosas como la versión británica de Casi humanos, Oz, el licántropo de la estupenda Buffy, cazavampiros, aunque sea un personaje muy secundario y algún otro. Pero los vampiros han tenido más suerte, con El misterio de Salem’s Lot, o los zombies, con la exitosa The Walking Dead, o la redonda Deadset”.

En cuanto a su próximo libro juan Luis asegura que no puede adelantarnos nada: "Imposible, no porque tuviera que matarte, sino porque mi editor, de Diábolo Ediciones, se transformaría en hombre lobo y me despedazaría. Tiene que ver con poderes psíquicos. Atención porque me podéis leer en decine21.com, donde publico reseñas y noticias, y el blog Zona Friki".

Porr cierto que, coincidiendo con ese 80 aniversario de la película El hombre lobo, los licántropos serán los protagonistas del Festival de Cine de Sitges, que se celebrará entre el 7 y el 17 de octubre.