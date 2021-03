Fracasa la primera moción de censura de Castilla y León

Era la primera vez que se presentaba una moción de censura en la historia democrática de Castilla y León, y por momentos todas las opciones estaban sobre la mesa, la posibilidad de que saliera adelante, con los votos de algunos procuradores de Ciudadanos que no cumplieran la disciplina de partido, o que la lealtad a Francisco Igea permaneciera, lo que finalmente ha acabado ocurriendo.

Los 41 votos en contra de PP (29), Ciudadanos (11) y Vox (1) han tumbado la iniciativa presentada por el PSOE que solo ha conseguido el apoyo de sus procuradores (35) y de los dos de Podemos- Equo. Un total de 37 votos a favor de la moción de censura que se han quedado lejos de los 41 necesarios para alcanzar la mayoría. Tanto la procuradora María Montero -que a tres días del debate pasó de Cs al Grupo Mixto tras desavenencias con la dirección- como los partidos Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Por Ávila se han abstenido.

La historia de una moción

El 10 de marzo el PSOE registra una moción de censura en las Cortes de Castilla y León contra el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco con Francisco Igea, de la formación naranja, como vicepresidente y portavoz. El líder de los socialistas castellanos y leoneses, Luis Tudanca, ya había anunciado a finales de febrero que su formación no descartaba presentar una moción de censura ante la "degradación democrática" del Gobierno regional. Un paso que no se da hasta que ese mismo día PSOE y Ciudadanos anuncian una moción de censura en Murcia para desbancar al PP, que gobernaba con Ciudadanos, y en la Comunidad de Madrid la presidenta popular Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones anticipadas para evitar una situación similar.

Una sucesión de acontecimientos que precipitan la toma de decisiones en el PSOE de Castilla y León, y ese día 10 de marzo los socialistas presentan la que será la primera moción de censura en esta comunidad, con Luis Tudanca como candidato a la presidencia.

Durante doce días, hasta el debate de la moción de censura en las Cortes de Castilla y León el 22 de marzo, el PSOE trabaja en recabar apoyos para conseguir que la moción de censura salga adelante. Necesita seis votos que se sumen a los de sus 35 procuradores, pero solo Podemos - Equo le garantiza sus dos votos a favor. Vox anuncia que su procuradora, Fátima Pinacho, rechazará la moción.

Mientras tanto, PP y Ciudadanos escenifican su unión en una rueda de prensa conjunta del presidente Alfonso Fernández Mañueco con su vicepresidente y portavoz Francisco Igea. "Hay un Gobierno de coalición estable, que no es el Gobierno del Partido Popular, no es el Gobierno de Ciudadanos. Es el Gobierno de Castilla y León", asegura Igea mientras Mañueco recalca que "la estabilidad y la cohesión" están "garantizadas".

Una unión que se tambalea el viernes previo al debate de la moción de censura cuando la procuradora de Ciudadanos por Salamanca, María Montero, anuncia que deja el partido por discrepancias con la dirección. "Me voy de un grupo sin liderazgo, en el que no existe trabajo en equipo", afirma Montero que además no entrega su acta, por lo que la coalición de PP y Ciudadanos pierde la mayoría absoluta en las Cortes regionales.