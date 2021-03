Las aplicaciones de WhatsApp e Instagram, así como otras plataformas pertenecientes al grupo Facebook, han sufrido este viernes una caída de su servicio, como así han reportado miles de usuarios por diferentes vías de comunicación y el sitio web Downdetector. Según este portal, se han detectado más de 60.000 informes de caída de los usuarios de WhatsApp entre las 18:00 horas y las 19:00 horas.

Entre los problemas que han alertado, se encuentran la imposibilidad de enviar ni recibir mensajes, así como el error al intentar actualizar las publicaciones. El servicio se ha restablecido pasadas las 19:15 horas.

Según Downdetector, que informa de cortes en servicios digitales basándose en informes de usuarios, el apagón llegó en un punto a afectar al 90 % de los usuarios de Whatsapp en todo el mundo, incluida España.

WhatsApp tiene unos 2.000 millones de usuarios mensuales activos, lo que la convierte con diferencia en la aplicación líder de mensajería del planeta. Los problemas comenzaron a detectarse en las aplicaciones de Facebook alrededor de las 13:00 hora de la costa este de Estados Unidos, en torno a la 18:00 horas en España.

A través de Twitter, han querido agradecer a los usuarios su paciencia hasta que el servicio se restableció.

“Thanks for your patience, that was a long 45 minutes but we are back! #WhatsAppDown“