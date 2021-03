Con el sorprendente cómic Enter the KANN descubrimos a Víctor Puchalski (Valencia, 1986), un joven dibujante que nos dejó con la boca abierta con su mezcla de Kung-Fu, acción y psicodelia; y con el que fue finalista al premio al Autor Revelación en el Salón del cómic de Barcelona de 2016. después llegarían nueva aventuras del personaje y ahora Víctor ha reunido todo el material en una edición digital con un montón de extras.

"KANN salió en 2016, y llevaba mucho tiempo, creo que desde 2018, prácticamente agotado y sin previsión de volverse a imprimir -asegura Víctor-. Esto coincidió con el amago de edición, que al final no fue, en USA. Como ninguna de estas cosas me correspondía decidirlas a mi, al recuperar los derechos pensé que era un buen material y un buen momento para lanzarme a la experiencia del digital gestionando yo la obra y testar así las posibilidades del formato".

"Además -añade-, también por las posibilidades que me permite el digital a la hora de armar una nueva edición del cómic y todo el material que supere las expectativas que en principio se le presuponen a estas ediciones y formatos. Lo puedo decidir como quiero, meterle la cantidad de material que quiero, darle la forma que quiero… y eso no representa ningún gasto extra. Encima coincidió todo con la pandemia del coronavirus, con lo cual lo vi todavía más claro".

Además Víctor es sincero: "Pero sobre todo, lo más bonito, es el dinero (Ya sé cómo suena esto dicho así). Hablo del dinero que veo como autor. En lugar de recibir lo habitual, alrededor del 10% del precio de portada, recibo alrededor del 75%, y eso que lo vendo a través de la web de Yojimbo Comics, la tienda que me ha apoyado mogollón en esto y me ha puesto la infraestructura para poder venderlo".

En cuanto a lo que buscaba con el cómic, Víctor confiea que: " Solo quería pasármelo bien. Creo que es algo a reivindicar en estos días . Creo que cuando creas y cuentas una historia siempre acabas retratando algo, llenando las páginas de significados, lo quieras o no. Pero mi intención no era explorar nada. El retrato queda ahí: Lugares oscuros, gente muy jodida, gente a la que joden, mis manos jugando con muñecos… son cosas que iban saliendo, la propia historia y construcción te las da".

Jugar con sus propios muñecos

Ya os hemos contado que en este cómic de KANN puede pasar cualqueir cosa y en el tercer y último volumenhay una escena en la que los protagonistas se convierten en muñecos de He-Man. "Sinceramente, no hay ninguna razón para ello -confiesa Víctor-. Tuve esa idea narrativa, que narrativamente me funcionaba muy bien, para el capítulo de los muñecos ya que los Masters del Universo son una de mis influencias. A posteriori, sin lo racionalizamos, tiene bastante sentido, no solo por esa influencia que comento, sino porque con el pasar de los años… digamos que dejé de jugar con unos muñecos que “no eran míos” para pasar a jugar con otros que sí lo son, que he creado yo".

Como os decimos el cómic tiene numerosos extras, por eso preguntamos a Víctor ¿Hasta qué punto cree que es bueno desvelar el proceso de creación de un artísta? "Bueno, para mi es material que sé que puede interesar al lector. Así es como lo veo y así es como le doy un uso. Nunca he pensado o sentido eso de la desnudez. Creo que son conceptos… demasiado “artístico-introspectivos” que en verdad no manejo (o no me interesa manejar). Si los bocetos, proceso de creación, tripas de la cosa me parecen lo suficientemente interesantes como para incluirlos los incluyo. No creo que la gente que hace El Mandaloriano se plantee estas cuestiones cuando arman un “Making of”. Mi línea a la hora de proceder y concebir estas cuestiones es la misma que esa gente".

"Me encantaría poder echar un vistazo a las cosas de los fundadores de IMAGE y de algunos mangakas" -añade Víctor-.