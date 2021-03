El abismo canario: del boom turístico a las colas del hambre

Son muchos los que a estas alturas del año escuchaban a bordo de un avión eso de: “Bienvenidos a Canarias”. Eso era antes. Las islas deberían estar en plena temporada pero ya no hay turistas, hay paro. En concreto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el segundo mayor de toda España por detrás Ceuta. Canarias supera la tasa del 25% de desempleo, 9 puntos por encima de la media nacional. En ‘La Hora de la 1’ sí hemos cogido un vuelo para hablar con aquellos que padecen y ayudan a parchear esta situación: los vecinos de los barrios más pobres.

Hace un año que comenzó el precipicio

“La vida cambió en marzo cuando la gente tenía un sueldo y lo perdió todo. Yo soy empresario y estoy puesto a la cola para poder comer”, comenta uno de los asiduos a un reparto solidario de alimentación en Tenerife. Cada día, junto a él, otras 700 personas se dan cita en la puerta de la Asociación Vecinal García Escámez. El portavoz, Mario Infante, asegura que la pobreza en la zona “ha aumentado en un 70% y la cola no para de crecer". Según sus cálculos se ha triplicado en los últimos 365 días. Jorge, un dj y productor musical de la zona, así lo asegura también: “Cada vez hay más gente. Yo ya estoy en cero total. Este mes es el primero que le he tenido que decir al dueño de la casa que no le puedo pagar”.

Además de con el hambre, en estas situaciones hay que cargar con la vergüenza. Así lo confiesa otra ciudadana: “vienes con ella, pero no puedo hacer otra cosa ya que tengo que darle de comer a mis hijos”.

Al otro lado -o más bien, junto a ellos- está África, de 85 años. Ella es la encargada de la oenegé que reparte más de 8000 kg de comida a la semana gracias a la ayuda de otros treinta voluntarios. “Nos dan de todo. Esto ha sido un caos para todo el mundo. Por ejemplo, los huevos vienen de una fábrica que repartía a los hoteles”, explica.