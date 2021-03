Una hilera de personas con carros de la compra y maletas hacen cola en la calle ya caída la tarde. Están en Newham, en el este de Londres, uno de los barrios más deprimidos de una ciudad en la que las colas del hambre, como en tantas otras de Europa, comienzan a ser parte de la geografía urbana.

Lo que tiene de particular el banco de alimentos que gestiona Newham Community Project, es que da cobertura específicamente a estudiantes internacionales. Veinteañeros que cursan másteres cuyas matrículas rondan los 16.000 euros por curso y que residen en Londres gracias a una visa que les fue expedida por el gobierno, tras contrastar que podrían afrontar sus gastos.

Ese documento les da permiso además, para trabajar a tiempo parcial. Y aquí está el quid del problema. La solvencia de estos jóvenes depende de esos trabajos, fundamentalmente en comercio y hostelería, sectores paralizados desde hace meses por el confinamiento.

"Nunca en mi vida me hubiera visto pidiendo para comer"

Ninguno de estos jóvenes se hubiera imaginado esta situación antes de venir. Juli Kava, de 23 años, estudiante de un máster de comercio internacional en la Universidad de Hartfordshire, llegó en septiembre y aún no ha encontrado trabajo. Cruza los dedos para que la situación mejore. Le queda año y medio para completar su formación.

"Nunca en mi vida me hubiera visto pidiendo para comer. ¿En un banco de alimentos? En India es algo que ves en los templos, con familias muy pobres", nos dice Kava. "No, no, no, no... ¡Para nada! Cuando vinimos la situación era bien distinta", dice Nilan Pattel, alumna de un máster de negocios en la Universidad de Northumbria. "No se lo he contado a mi familia porque desde allí no pueden hacer nada y se preocuparían".

El banco de alimentos que gestiona Newham Community Project da cobertura específicamente a estudiantes internacionales. SARA ALONSO ESPARZA

En el curso 2019-20, último del que hay datos, había en Reino Unido 550.000 estudiantes no británicos. De ellos, más de 400.000 eran no europeos, mayoritariamente indios o chinos. Los europeos, hasta el momento, tienen las mismas condiciones que los nacionales, puesto que el Brexit comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2021, después de comenzado el curso. A partir del próximo, igualmente tendrán que ceñirse al sistema de visas contemplado en el nuevo sistema migratorio.

“La universidad nos manda correos electrónicos para que paguemos advirtiendo de que si no lo hacemos nos reportarán a inmigración“

Anjika, una joven de 23 años de Bangladesh que estudia un máster de gestión habla bajito, como avergonzada. "Yo trabajaba en un café, pero con el confinamiento se acabó. He pagado ya a la universidad 14.000 libras y tengo que pagar más. El alquiler son 400 libras a la semana... Es una situación muy difícil la que todos nosotros estamos atravesando. Y además, a pesar de esta situación horrible, en la que nada más podemos hacer porque estamos todos sufriendo el mismo problema, la universidad nos manda correos electrónicos para que paguemos advirtiendo de que si no lo hacemos nos reportarán a inmigración" - comenta esta joven a la que se percibe con miedo en el cuerpo.