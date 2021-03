2020 arroja una notable caída en el número de demandas y divorcios y separaciones en España. El año de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 arroja un total de 95.060 solicitudes (un descenso de algo más del 13 %). Este es el dato que arroja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras publicar los datos relativos al cuarto y último trimestre del año.

Tras los repuntes registrados en el tercer trimestre, las caídas marcan la pauta de este último informe, lo que permite cerrar 2020 con una menor cantidad de demandas de todas las modalidades de disolución matrimonial. De todas ellas, llama la atención la bajada en las separaciones contenciosas, un 18,3 % (1.235) y las consensuadas, un 16 % (2.697), de una serie que anota un desmoronamiento importante en los divorcios de mutuo acuerdo, un 11,4 % (54.960) y los no consensuados, un 15.7 % (36.0909). Bajan también las demandas de nulidad matrimonial que pasan de las 100 de 2019 a 78.

Canarias y Valencia a la cabeza de las rupturas en pandemia

Si tomamos como referencia las rupturas por cada 10.000 habitantes se observa un mayor número en las islas (23,6), seguida de la Comunidad Valenciana (23,5). El podio lo completa Baleares y Murcia (22,4). Todas ellas, junto a Andalucía, Cataluña, Cantabria y Asturias superan la media nacional, que se sitúa en 20 solicitudes. Por debajo del promedio, Aragón (16,9), Castilla y León (16,4) y País Vasco (16,8).

En 2020 se presentaron 11.329 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, (6,9 % menos que en el anterior) y 30.070 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas (un 14 % menos). Si crecieron las demandas de medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que con 21.236 marcan un incremento del 7,7 %, mientras que las no consensuadas (25.184), experimentaron una reducción interanual del 11,2 por ciento.