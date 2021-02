Cientos de personas se han concentrado de nuevo este viernes en diferentes puntos de Cataluña por cuarta jornada consecutiva para pedir la libertad de Pablo Hasel. Aunque han comenzado de forma pacífica, los altercados han vuelto a producirse en los actos de apoyo al rapero, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía, en las ciudades de Girona, Barcelona y Vilafranca del Penedès.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas, dos de ellas en Barcelona -una por desórdenes públicos en la zona de la Rambla con Santa Anna y otra en la calle Balmes con Ronda Universidad por atentado a agentes de la autoridad- y dos en Girona, en la zona de la Copa, por lanzar piedras.

En Barcelona, grupos violentos han arrojado objetos y han quemado contenedores que han usado como barricadas. En la zona de Pla de Palau han destruido los cristales de oficinas de las entidades BBVA y del Banco Santander, así como los cajeros de otra perteneciente a CaixaBank, y han destrozado todo el material que encontraban a su paso, como ordenadores y mobiliario.

“21.24 h A Barcelona grups d'encaputxats llancen tota mena d'objectes contra una comissaria policial a la Rambla. No us hi apropeu pic.twitter.com/aNiriOJPV0“