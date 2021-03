En La Rioja, los pub y discotecas no podrán abrir sus puertas hasta alcanzar el nivel cero del semáforo de la desescalada, algo que desde el sector, ven muy lejano.

Hemos estado con el propietario de una discoteca en Logroño. Doce familias dependen directamente de este sala que lleva cerrada desde agosto.

“Mi padre se hubiera muerto de pena, al ver esta situación“

Antonio Cendra casi no recuerda cómo era ver su local lleno de gente. Lleva once meses cerrado, quitando el mes y medio que pudo abrir en verano, con mesas en la pista de baile y con aforos reducidos. Antonio lleva 40 años al frente de un negocio que heredó de su padre, ya fallecido. Se alegra incluso de que ya no esté. Nos cuenta que esta situación es insostenible y que su padre se hubiera muerto de pena por lo que está sucediento.

6.000 familias dependen del ocio nocturlo en La Rioja

Una docena de familias dependen directamente de la Sala Macao de Logroño. 6.000 en total en toda la Comunidad Autónoma.

La mayoría de los trabajadores están en ERTE pero los gastos no han desaparecido.

Los gastos fijos no han desaparecido Antonio lleva casi un año sin ingresos mientras que los gastos fijos tiene que seguir pagándolos. Puede hacelro gracias a sus ahorros y al sueldo de su mujer, enfermera. Cada mes tiene que hacer frente a unos gastos de entre 4.000 y 5.000 euros. La gran mayoria son impuestos. Les prometieron muchas ayudas que no llegan y además son insuficientes. Lo dice sobre todo por las ayudas directas de 2.000 euros que han podido solicitar los establecimientos que han estado cerrados en enero. Antonio cree que no van a llegar para todos los afectados.