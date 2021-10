Francisco Ibáñez (Barcelona, 1936) ha enseñado a leer a varias generaciones de españoles gracias a sus inmortales personajes como Mortadelo y Filemón, El Botones Sacarino o Rompetechos; además de reflejar los cambios sociales de los últimos 60 años en sus cómics. Sin duda uno de los personajes más conocidos, admirados y queridos de España, al que el programa Imprescindibles rendirá homenaje este domingo 20 de diciembre, a las 21:30 en la 2, con la emisión de Ibañez, un documental de Marcos Hernández y Marina Collazo que analiza la repercusión social de la obra del dibujante.

"En Imprescindibles hacemos documentales sobre los grandes personajes de la cultura española del siglo XX, y creo que si hay uno que realmente ha llegado con su obra a todas los estratos sociales, más ricos o más pobres, más o menos educados, ese ha sido Francisco Ibáñez -asegura Marcos-. No creo que haya nadie en España que no sepa quiénes son Mortadelo y Filemón. Apostaría a que después de Don Quijote, deben de ser los personajes de ficción más conocidos".

"Por tanto, es un nombre que nos habíamos planteado muchas veces, pero por diversos motivos nunca se ha acabado abordando. Esta vez decidimos poner toda la carne en el asador, y convencimos a la editorial y al dibujante; pero llegó lo que nadie esperaba: una pandemia. Por su edad y frágil salud, finalmente Ibáñez no se ha podido arriesgar a participar en los rodajes. Y me gustaría decir que además de honrar a Ibáñez también hemos querido homenajear al mundo del tebeo, el gran instrumento de diversión de los niños cuando no había televisión, ni internet, ni nada por estilo. Creo que es un mundo, el del cómic de tiradas millonarias y venta hasta por las calles, que se ha perdido, y a mí al menos, me provoca mucha nostalgia".

Ibáñez en una imagen de archivo

"Millones de españoles han empezado a leer con Ias historietas de Ibáñez" El documental pone de manifiesto la importancia que ha tenido Ibáñez en la educación en España. "Aunque es algo difícil de comprobar -asegura Marcos-, creemos que muchísimos españoles, quizá millones, han aprendido a leer gracias a las historietas de Ibáñez. Nos basamos en que Ibáñez lleva publicando más tiempo que nadie, 68 años, y más que nadie (miles de historietas cortas y largas de Mortadelo y Filemón, 13 Rue del Percebe, Rompetechos, Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio y muchos otros personajes)". "Además -continúa-, la mayor parte de este tiempo ha sido el autor más vendido con diferencia (incluyendo historietistas y escritores de todo tipo). Hablamos de millones y millones de ejemplares vendidos. Si entras en foros de seguidores de Ibáñez, es algo que mencionan habitualmente, y como ejemplo sirva que varios de nuestros entrevistados -Pepe Viyuela, Eva Amaral y Carlos Areces- aseguran que ellos aprendieron a leer sus primeras palabras con los bocadillos de Ibáñez". 00.40 min Avance del documental 'Ibáñez', que podréis ver en 'Imprescindibles' este domingo, 20 de diciembre

Casi 70 años haciéndonos reír En un mundo tan cambiante como el del humor, Ibáñez lleva casi 70 años haciéndolnos reir. En el documental también se analizará ese fenómeno, aunque marcos nos adelanta algunas claves: "En los últimos 30 años -la segunda parte de su extensa vida-, la clave para que Mortadelo y Filemón hayan seguido interesando y vendiéndose ha sido adaptarlos a la actualidad; es decir, introducir personajes y temas reales dentro de las tramas. En los últimos años tuvo mucho éxito El tesorero, en el que Mortadelo se relacionaba con un trasunto de Luis Bárcenas. Pero hay decenas de álbumes dedicados a los mundiales, olimpiadas, elecciones e incluso pandemias, como aquella casi inocua de la gripe A". "Y aunque antes de los años 90 no lo hiciera tan explícitamente -añade el subdirector de Imprescindibles-, creo que la obra completa de Ibáñez muestra casi como nadie la historia española del siglo XX. Aunque suene atrevido decirlo, creo que en cierta manera es heredero de Valle-Inclán y también, aunque fueran contemporáneos, de Berlanga y Azcona. De hecho, es un diálogo que proponemos en el documental, las viñetas de Ibáñez con las películas de esto dos genios. Ibáñez, como ellos y como Valle-Inclán, emplea un espejo deformante, como los famosos da callejón del Gato, para retratar nuestro país y nuestra sociedad". Mortadelo y Filemón son los personajes más famosos de Ibáñez

Ibáñez se las apañó para burlar la censura Una de las cosas que comentan los entrevistados del documental es cómo Ibáñez se las apañó para burlar la rígida censura de la época: "La censura era rígida y las revistas no se podían arriesgar a sufrir rechazos a sus publicaciones por el perjuicio económico que conllevaba -comenta Marcos-, así que los dibujantes solían utilizar trucos que funcionaban bastante bien para recibir el visto bueno de los censores, como incluir policías extranjeros o monedas extranjeras, vamos, que no fueran ni guardias civiles ni pesetas". "Y aun así -continúa-, aunque las historias estuvieran descontextualizadas de una forma un poco burda, la crítica estaba ahí presente. Con esos espejos deformantes que decía antes, que servían para ridiculizar, reducir al absurdo, o crear personajes estrambóticos, Ibáñez acababa entrando de lleno en cuestiones capitales -y muy delicadas durante el franquismo- como las relaciones laborales, que según varios expertos es el gran tema de su obra. Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio y el Botones Sacarino son historias de jefes y empleados. No obstante, él nunca ha reconocido que hiciera esa crítica conscientemente. Él únicamente quería hacer reír". DDT, con la primera aparición de El Botones Sacarino

Cambió el cómic con su manejo de los gags Ibáñez también fue un gran innovador del lenguaje de la historieta, como veremos en el documental y nos comenta Marcos: "La principal innovación de Ibáñez como historietista ha sido la inclusión continua de gags. Antes de que él empezara a hacerlo, las historietas acababan con un único chiste al final, pero en su caso, casi cada viñeta tenía un chiste. Y además, dentro de las propias viñetas podía haber incluso varios más, con pequeños detalles salpicados por cualquier lado. En el documental mostramos uno que me hace mucha gracia: un perro pegándose un tiro en una esquina. Así, sin más, sin venir a cuento. Y por eso es tan gracioso". Primera página de '13 Rue del Percebe' (1961)

Con el cierre de Bruguera no pudo seguir dibujando a Mortadelo Sin embargo no todo fueron alegrías y éxitos en la carrera de Francisco Ibáñez. Con la crisis de la editorial Bruguera Ibáñez y otros compañeros como Vázquez (Anacleto), perdieron los derechos de los personajes y tuvieron que acudir a los tribunales. "Los derechos de los personajes no pertenecían a los dibujantes que los creaban sino a la editorial Bruguera -afirma Marcos-. Cuando ésta entró en crisis a principios de los años 80, algunos dibujantes no tuvieron más remedio que buscarse las habichuelas en otra parte, y para ello debieron inventarse nuevos protagonistas. Mientras, sus personajes antiguos, como Mortadelo y Filemón, se seguían publicando en Bruguera mediante refritos o historietas nuevas elaborados por negros". "Inicialmente yo pensaba que éste sería el momento más delicado -añade-, el nudo dramático de la historia de Ibáñez, pero luego hablando con gente que lo vivió de cerca, tanto de Ibáñez como de Josep Escobar, descubrí que sí había sido duro para ellos (el no poder dibujar a sus hijos de tinta y papel), pero que lo tenían bastante asumido porque el mundo entonces era así. Ahora nos parece inconcebible, pero entonces los derechos de autor brillaban por su ausencia". Autorretrato de Ibáñez

Joyas del archivo de rtve.es Aunque no se haya podido contar con Ibáñez para el documental, si encontramos numerosas declaraciones suyas de los archivos de RTVE. "Una de las joyas que hemos descubierto en nuestro archivo es el programa Asterix, los bárbaros, los vikingos y Conan, que estaba dedicado al cómic en los 80, y en que el gran Carlos Giménez, autor de Paracuellos -posiblemente la serie de cómic más prestigiosa de nuestro país-, presentaba una sección". "Me sorprendió, primero, porque no sabía que Giménez hubiera presentado un programa de TVE, y después, por lo bien que hablaba de Ibáñez -añade Marcos-. En este mundo, como en todos los de la cultura, las envidias y los celos abundan. Y Giménez, en uno de los capítulos dedicado al dibujante barcelonés, lanza un discurso mirando a cámara en el que enaltece con admiración la figura de Ibáñez y el alcance incomparable de su obra. “Hay quien no conoce al Lazarillo o al Alcalde de Zalamea, pero todos conocen a Mortadelo”, llega a decir". 23.15 min Una larga entrevista con el creador de 'Mortadelo y Filemón' y otros personajes fundamentales de la historieta española como 'El botones Sacarino', 'Pepe Gotera y Otilio' o '13 Rue del Percebe'

Grandes nombres de la cultura El documental incluye los testimonios de grandes nombres de la cultura española que nos descubrirán muchas cosas que desconocíamos sobre Ibáñez, pero si tuvieramos que destacara a uno de ellos sería al actor Carlos Areces. "Además de ser un tipo generoso e inteligente como pocos, tiene una de las mayores colecciones de tebeo español de todo el país -afirma Marcos-. De Bruguera lo tiene todo. De lo que nos ha enseñado, en el documental hemos incluido las piezas más útiles para la narración, los principales hitos en la carrera de Ibáñez, como el primer Mortadelo y Filemón o el primer dibujo de Ibáñez que fue publicado cuando era niño". "Seguramente a él le habría gustado más que incluyésemos otras piezas que son realmente únicas, y que sobre todo valoran los coleccionistas, pero por desgracia no había espacio. De ellas, me gustó especialmente un ejemplar de Mortadelo y Filemón censurado, o redibujado, y no en España sino en Alemania, porque hablaba del Muro de Berlín y aquello era un tema delicado para el mercado alemán" -añade Marcos-. Carlos Areces tiene una de las colecciones más completas de tebeos españoles Marcos destaca a otros de los protagonistas del documental: "Me llamó mucho la atención que Luis Alberto de Cuenca, poeta y académico de la Historia, con esa imagen tan formal y solemne que tiene, profese un amor absoluto por 13 Rue del Percebe. De hecho, cree que es uno de las mejores historietas del mundo. También hemos entrevistado a Carlos de Gregorio, un psiquiatra enamorado del tebeo, que nos ha hecho un análisis psicológico de Mortadelo que ayuda a explicar por qué cae tan bien a la gente". "Y Miquel Pellicer, que fue editor de la editorial Bruguera, y vivió junto a Ibáñez las décadas de mayor éxito, los 70 y 80, nos ha hablado de la famosa encuesta a los lectores de 1968, que era algo conocido por muchos, pero que no habíamos visto narrado por nadie que estuviera allí y lo viviera. Pellicer asegura que fue un sorpresón para todos los empleados y directivos de la editorial descubrir que Mortadelo y Filemón eran los personajes favoritos de la gente, seguidos muy de lejos por Zipi y Zape y Superlópez". El documental también incluye testimonios de Santiago Segura, Eva Amaral, Alaska, Pepe Viyuela, Eva Hache, Sergi Escobar (nieto del creador de Zipi y Zape), Miguel Pellicer, Antoni Guiral, Carlos de gregorio, Manuel de Cos y Paco Baena. Luis Alberto de Cuenca es uno de los entrevistados