Las posturas de la Unión Europea y el Reino Unido para lograr un acuerdo sobre la futura relación comercial tras el Brexit siguen estando "muy alejadas", según ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al término del Consejo Europeo. "Las posiciones continúan muy alejadas en cuestiones fundamentales. [...] Nuestros negociadores están trabajando, decidiremos el domingo si se dan las condiciones para un acuerdo o no", ha señalado en rueda de prensa.

A 48 horas para que expire el enésimo plazo límite para lograr un acuerdo que defina la futura relación cuando el Reino Unido se convierta en país tercero en enero, las negociaciones continúan encalladas en torno a los tres puntos clave sobre los que no hay consenso desde hace meses: la competencia, la gobernanza del acuerdo y la pesca, un símbolo importante de la ansiada búsqueda de soberanía británica que Londres no está dispuesto a ceder fácilmente. "Parece muy, muy probable que no haya un acuerdo. Todavía está por ver un gran cambio de la UE", ha señalado, por su parte, el primer ministro británico.

Boris Johnson ya advirtió el jueves sobre la "gran posibilidad" de que no se alcance un pacto a lo largo del fin de semana. Y aunque la presidenta de la CE ha reconocido ante los Veintisiete que lo más probable es que haya un divorcio duro, las dos partes se dicen dispuestas a mantener la mejor relación posible. "De uno u otro modo, en menos de tres semanas habrá un nuevo comienzo para viejos amigos", ha reconocido Von der Leyen.

Eternos obstáculos Después de meses de negociaciones infructuosas, los líderes europeos apenas han abordado el Brexit durante el Consejo celebrado en Bruselas y el optimismo se va desvaneciendo según pasan las horas. El jueves, la Comisión Europea presentaba sus planes de contingencia para un Brexit duro, con el objetivo de garantizar el transporte aéreo y terrestre y paliar el caos de una salida sin acuerdo el 31 de diciembre. Y aunque todos siguen deseando un acuerdo de última hora, lo cierto es que las diferencias en torno a los tres principales escollos siguen impidiendo los avances, porque Londres no está dispuesto a cualquier imposición de Bruselas. "Hemos dejado claro al Reino Unido que la igualdad de condiciones y el principio de competencia justa es una precondición para acceder al mercado europeo. Pero esto no qiuere decir que el Reino Unido tendría que seguirnos cada vez que queramos elevar nuestro nivel de ambición, como por ejemplo en el campo medioambiental. Seguirían siendo libres, soberanos, para decidir lo que tienen que hacer", ha señalado Von der Leyen. Del mismo modo, la presidenta de la Comisión ha afirmado que comprende el punto de vista británico de la pesca, pero insiste en que el Reino Unido "debe entender las expectaciones legítimas de las tropas pesqueras europeas tras décadas y siglos de acceso". 01.03 min Johnson admite la "fuerte posibilidad" de que no haya acuerdo del 'Brexit'