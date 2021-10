Londres se mostró el pasado lunes dispuesto a dar ese paso con vistas a destrabar un pacto con los Veintisiete sobre la relación futura antes de la fecha límite del 31 de diciembre. Este martes el ministro de Gabinete británico, Michael Gove, ha anunciado el pacto al que ha llegado con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic. En redes sociales, ha asegurado que próximamente informará al Parlamento británico de este pacto.

“Delighted to announce agreement in principle on all issues in the UK-EU Withdrawal Agreement Joint Committee. Thank you to @MarosSefcovic and his team for their constructive and pragmatic approach.



I will be updating Parliament tomorrow.https://t.co/xtJ25h6ymu pic.twitter.com/OKYPLxV0jZ“