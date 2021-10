El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha ofrecido este viernes más información sobre el plan de vacunación contra el coronavirus que ha diseñado el Gobierno junto con las comunidades autónomas, y que previsiblemente se aplicará durante tres fases desde el próximo mes de enero. Illa ha anunciado los 15 grupos de población que recibirán las dosis de las vacunas contra la COVID-19 de manera progresiva y por orden de prioridad.



En cuanto a la fase de vacunación que corresponde a cada grupo, de momento, solo han especificado los cuatro grupos poblacionales que entrarán en la primera fase (ancianos y discapacitados que se encuentran en residencias, sanitarios y sociosanitarios que los atienden, resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados). Entre la segunda y tercera etapa se repartirá el resto de grupos, aunque el orden de prioridad aún no está definido.



Los quince grupos son los siguientes:

Fase 1:

Fases 2 y 3 (el orden de prioridad aún no está definido):

El ministro ha explicado que la clasificación de los grupos se ha hecho atendiendo al riesgo de morbilidad grave, la exposición al virus, el impacto socioeconómico y la posibilidad de transmisión.

Así, los primeros en recibir la vacuna serán los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes , una vez lleguen las primeras dosis, desde enero de 2021 hasta marzo, y a continuación lo hará el resto de personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados . En total, en la primera etapa se prevé inmunizar a 2,5 millones de personas. Entre la segunda y tercera etapa se repartirá el resto de grupos poblacionales , aunque el orden de prioridad aún no está definido. La selección se llevará a cabo en base a recomendaciones técnicas "de una manera flexible", y dentro de "una estrategia que se va a ir actualizando".

La Agencia Europea de Medicamentos garantizará la seguridad

Illa también ha reiterado que las vacunas que reciban la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos gozarán "de toda la seguridad y si no tienen garantías suficientes, no van a recibir autorización para ser administradas". Y ha recordado que, conforme a los contratos ya firmados por medio de la Comisión Europea, España adquirirá 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones habitantes. Por tanto, ha dicho, "habrá vacunas para proporcionar a todos los ciudadanos y para ejercer las tareas de solidaridad" con otros países.

En esta misma línea, sobre las advertencias de la Sociedad Española de Geriatría, que alertaba de que no existen suficientes evidencias de la eficacia de las vacunas en la población anciana, Illa ha reiterado que no se va a administrar ninguna vacuna que no cuente con los necesarios requisitos de seguridad ni en personas mayores, ni en jóvenes.