El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha explicado que el llamado 'pin parental', la autorización para que los padres y madres autoricen o no a que sus hijos vayan en horario lectivo a actividades organizadas por los colegios, se está aplicando en su comunidad autónoma desde septiembre y ha señalado que el Gobierno está utilizando esta polémica como una "cortina de humo" para tapar la creada a su por el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, el presidente murciano ha señalado que el 'pin parental' propuesto por Vox -que apoya en Murcia el gobierno de PP y Ciudadanos- aparece también de la misma forma en el acuerdo para los presupuestos de Andalucía, donde también gobiernan los 'populares' y el partido naranja con el apoyo de Vox.

"El Gobierno central está recogiendo ahora como una cortina de humo, sin ninguna duda, una polémica inventada, porque desde agosto el Ejecutivo de la Región de Murcia ya lo está llevando a cabo", ha insistido.

El llamado ‘pin parental’ es una propuesta –liderada por Vox y apoyada por el PP– que pretende obligar a la dirección de los centros educativos a tener que informar sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI a los progenitores para obtener su consentimiento expreso. Esta medida, que supone un veto a ciertos contenidos educativos, afectaría a actividades organizadas en horario lectivo y, por tanto, a diferencia de las extraescolares, obligatorias para todos los alumnos.

Requerimiento del Gobierno

Esta medida, que Vox encuadra en la libertad de los padres para elegir cómo educar a sus hijos frente al "adoctrinamiento en ideología de género", será recurrida por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha sido contestada por asociaciones y colectivos de izquierdas.

El presidente de la Región de Murcia ha confirmado que la consejería de Educación recibió el requerimiento del Gobierno el pasado viernes y no descarta llegar a los tribunales "porque es una medida respaldada por los servicios jurídicos y por la inspección".

López Miras ha explicado que la neutralidad ideológica de profesores y maestros de Murcia está "fuera de todo duda" y "nada tenemos que opinar en la información reglada", y ha insistido en que este veto se aplica "a la educación extracurricular, la no reglada que sea realizada por personas ajenas a la comunidad educativa".

El presidente de la Región de Murcia ha puesto la tauromaquia como ejemplo de estas actividades. "Si alguien quiere desarrollar en un colegio una actividad sobre toros, ¿qué problema hay en que los padres lo sepan y decidan si esta actividad hiere su sensibilidad?"

López Miras no teme una crisis en su Gobierno y confía "plenamente" en su socio, Ciudadanos, que anunció que consultaría a los serviciso jurídicos de la Región esta medida, porque defiende que supone "cumplir los acurdos", y ha señalado que la Consejería de Educación "no hubiera puesto en marcha una medida si no está avalada por todos los informes preceptivos de los servicios jurídicos y de la inspección".