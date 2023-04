José Manuel Puebla: "Nos queda mucho por reír y por vivir"

Consagrado como uno de los mejores humoristas gráficos de la actualidad, gracias a su trabajo en los diarios ABC y La Verdad, José Manuel Puebla (Cartagena, 1970) ha recopilado una selección de sus viñetas más reivindicativas y humanas en No está todo reído (LID Editorial), un libro que combina el humor y la ironía con la reivindicación de que un mundo mejor es posible.

Un libro que Puebla confiesa que ha realizado pensando en sus lectores: “Me llegaban muchos mensajes de lectores diciéndome las muchas veces que habían releído el anterior título Si no fuera por estos raticos (LID Editorial), y pensé que ya era el momento de publicar otro parecido, es decir, donde quedasen de nuevo los personajes políticos con nombre y apellidos al margen”.

“Así que -continúa- las viñetas que recupero para No está todo reído son aquellas en las que de vez en cuando me salgo de los temas del día a día, que no van al hilo de una noticia concreta, pero que creo que son asuntos transversales importantes: dibujos de contenido reivindicativo social, homenajes, el uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, la educación, la economía, algo por supuesto de política, e incluso de nuestra relación con el prójimo"

Portada de 'No está todo reído'

“El humor hace más soportables los momentos duros” Puebla es de los que opina que hay que reírse incluso en los peores momentos. “El titulo del libro -asegura-, abarca dos significados optimistas, el más directo es que nos queda mucho por reír, y en definitiva, vivir. Pero el que motiva el libro es que pese a la crítica que acompañan los asuntos tratados en esta compilación de viñetas, si logramos reconocer ciertos problemas, estaremos más cerca de solucionarlos… Y no estará todo perdido”. “Hay momentos muy duros –añade- que el humor hace más conllevables y soportables. Incluso puede abrirnos una ventanita desde donde ver las cosas con otra perspectiva”. Un punto de vista que Puebla identifica con el ciudadano medio: “Es así porque probablemente sea el punto de vista el autor, y una cosa lleva a la otra, y efectivamente la intención es que los mensajes lleguen a la mayoría”. Viñeta de 'No está todo reído'

“Seguimos teniendo capacidad de aprendizaje” Preguntamos a Puebla cómo es la España que reflejan estos chistes y si tenemos futuro. “Vivimos tiempos de gran volatilidad, pasamos de verlo todo rosa al negro en ‘cerocoma’, y nos exponemos a los pescadores de indignación. A veces me gustaría que los aviones antiincendios nos regasen con tila, no con la ‘soma’ que mantenía dormida a la sociedad del ‘Mundo feliz’ de Huxley, pero sí una tilita, que nos permita contar hasta diez antes de publicar un tuit, o decirle a tu vecino algo inapropiado…” “Somos de carácter latino y tendemos a la exaltación, aunque esta resulta que se nos esfuma igual de rápido -añade Puebla-. Así somos y así quedamos reflejados, pero seguimos teniendo capacidad de aprendizaje, y sobre todo de frustración, de eso siempre hemos ido sobrados por culpa de crear siempre demasiadas expectativas”. “Estas situaciones son cíclicas -concluye- y no empezamos a mejorar hasta que somos conscientes de que en vez de poner las expectativas en terceros, hay que ponerlas en nuestro día a día, con nuestro granito de arena mejorando nuestro entorno, eso que parece tan poca cosa es contagioso, propio de una sociedad con un prometedor futuro “. Viñeta de 'No está todo reído'

“Los políticos y los humoristas deberían ser honestos” Vivimos una situación política tan inusual como cambiante. ¿Es eso bueno para los humoristas gráficos? “Cuando la situación política se torna volátil –nos comenta Puebla- lo que resulta complicado, además de inútil es adelantar algo, y por tanto me ciño a comentar lo que interpreto que está pasando. En un cambio de gobierno, como ciudadano mantengo mi expectación con los cambios, pero el dibujante y analista de la situación política se siente como un niño con deportivas nuevas…” “Los cambios políticos reactivan la información, se torna efervescente, hasta que todo vuelve a asentarse un poco” -añade- Estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan. Pero… ¿pueden hacerlo los humoristas gráficos? “Los políticos -asegura Puebla- son de cada uno de sus partidos y cada humorista lo es de su padre y de su madre. Por mi parte, podré equivocarme al documentarme en una cuestión, pero tengo por costumbre no tratar un tema de cierta relevancia con ligereza; prefiero sacrificar la instantaneidad”. “Los políticos deberían ser honestos y los humoristas también -continúa-, pero si estos últimos practican el humor militante, acaban teniendo tan complicado decir la verdad como los primeros”. En cuanto a su principal obligación con sus lectores, Puebla la tiene clara: “Mantener mis niveles de honestidad y exigencia diaria”. Viñeta de 'No está todo reído'