Los afectados por los retrasos de Vueling tienen derecho a las mismas indemnizaciones económicas previstas en la normativa vigente para las cancelaciones si el retraso del vuelo es superior a tres horas, según la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), que insta a la compañía a poner en marcha mecanismos que resuelvan sus problemas operativos.

En caso de cancelación

En caso de cancelaciones de vuelos el consumidor tiene derecho al reembolso del coste del billete, así como a un vuelo al primer punto de partida, o al traslado hasta el punto de destino a través de otro medio de transporte en condiciones comparables, recuerda la CECU en un comunicado.

Además, el pasajero tiene derecho a ser indemnizado por dicha cancelación, por un importe variará en función de la distancia del vuelo: 250 euros si el vuelos es inferior a 1.500 kilómetros; 400 euros si es de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y 600 euros si el vuelos es superior a 3.500 kilómetros.

Los pasajeros que no hayan podido tomar sus vuelos previstos tienen derecho no solo a la la devolución del importe del billete en el plazo de siete días, sino también a la parte del trayecto que ya hubiesen realizado o las que quedasen por realizar si el desplazamiento ya no tiene razón de ser.