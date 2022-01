El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la decisión de los Gobiernos de la UE de marzo de 2012 de concluir un acuerdo para liberalizar el comercio de productos agrícolas y pesqueros entre los Veintiocho y Marruecos, por incluir al Sáhara occidental en su aplicación, al opinar que la UE no verificó si la explotación de los recursos tenía un impacto sobre la población de ese territorio.

"El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos no es válido en relación al Sáhara occidental, pero sigue en vigor en el resto de Marruecos", han explicado a Europa Press fuentes del Tribunal europeo.

El Frente Polisario introdujo un recurso contra ese acuerdo y argumentó que la explotación de los recursos naturales del Sáhara occidental bajo control marroquí es "una expoliación económica cuyo objetivo es la modificación de la estructura de la sociedad saharaui".

Los jueces europeos consideran que cuando el Consejo examinó los elementos en relación con el acuerdo, "debía asegurarse (...) de que no había indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara occidental bajo control marroquí que pudiera hacerse en detrimento de sus habitantes y en violación de sus derechos fundamentales". Se debería haber hecho así, indica la sentencia, "teniendo en cuenta el hecho de que la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara occidental no está reconocida por la UE y sus Estados miembros ni por la ONU, y la ausencia de un mandato internacional susceptible de justificar la presencia marroquí en ese territorio". En ese sentido, añade el fallo judicial, el Consejo "no puede limitarse a considerar que es el Reino de Marruecos el que debe asegurar que ninguna explotación de esa naturaleza tiene lugar".

La organización Western Sahara Resource Watch ha valorado la decisión de los jueces europeos como "un hito en la historia de la ocupación del Sáhara occidental" y una "buena noticia" para la población saharaui. "Si la UE quiere negociar con los productos del Sáhara occidental, tiene que consultar primero a la población de ese territorio, no a Marruecos", ha señalado la organización.

Por su parte, el Gobierno de Marruecos ha advertido de que la anulación del acuerdo de comercio puede "influir sobre la totalidad de relaciones" entre ambas partes. "Las decisiones que tomen los responsables europeos determinarán la puesta en marcha del resto de acuerdos entre Marruecos y la UE", ha dicho el ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Mustafa Jalfi. El ministro marroquí ha calificado la decisión del TJUE de "carácter político y no jurídico".

Mientras, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha mantenido una conversación telefónica este jueves con el ministro de Exteriores marroquí, Salaheddine Mezouar, en la que han acordado reunirse "durante el fin de semana en Roma, antes del Consejo de Asociación entre la UE y Marruecos que tendrá lugar el lunes 14 de diciembre en Bruselas", según fuentes comunitarias.

La sentencia no es firme y las partes pueden presentar en el plazo de dos meses un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión.