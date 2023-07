La película Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo es el mejor regalo que Fesser podía haber hecho a Francisco Ibáñez, que ha visto cómo sus personajes cobran vida en la gran pantalla con una calidad asombrosa. “Es magnifica, fuera de serie –afirma un entusiasmado Ibáñez-. Creo que la pintura española tiene su momento cumbre con Las Meninas, la literatura con El Quijote y los dibujos animados con Mortadelo y filemón contra Jimmy el cachondo. Me ha maravillado”.

Ibáñez destaca la agilidad de la película: “Mis personajes siempre se han distinguido por su dinamismo. Siempre intento que parezca que están a punto de escaparse de las viñetas. Y eso lo podemos ver corregido y aumentado en la película. Las carreras, los golpes… y al ser en 3D parece que Mortadelo y Filemón se escapen de la película para sentarse contigo, en la butaca de al lado”.

“Tuve la suerte –continúa Ibáñez- de poder visitar los estudios donde se rodaba la película. Y me maravillé del cuidado y la fidelidad con que ha trabajado un equipo tan grande como talentoso. Había gente que, en sus ordenadores, se ocupaba únicamente de la luz de las secuencias y de las sombras de los objetos, otros encargados del vestuario, los objetos… todo está cuidado hasta el más mínimo detalle. Aunque yo bromeaba diciendo que todo lo que hace ese gran equipo de decenas de personas, lo hago yo solo en mi tablero de dibujo. Pero realmente es un trabajo excepcional”.

Pero además de los habituales, Fesser y su equipo nos sorprenden con nuevos personajes que podría haber diseñado el mismo Ibáñez: “ Todos los personajes nuevos son increíbles –comenta el dibujante- y a la vez están en la línea de los que llevo haciendo 57 o 58 años. Y cada uno tiene su estilo. El personaje de Jimmy el cachondo es un gamberro sin remedio realmente entrañable, también el forzudo, en la línea de los brutos que yo siempre he dibujado, aunque uno que me hace mucha gracia es Mari Trini, dos siameses unidos por el abdomen”.

Ibáñez destaca que Fesser ha sabido reflejar la personalidad de Mortadelo y Filemón, pero confiesa que lo que más le gusta es ver a Rompetechos en movimiento: “ Es mi personaje favorito, mi alter ego , y siento no tener más tiempo para dedicarle, por eso siempre intento dibujarlo en las aventuras de Mortadelo y Filemón, Y me encanta que esté en la película”.

Los inventos del profesor Ibáñez

“La verdad es que creo que todos los secundarios son geniales –añade Ibáñez- como el Super, Ofelia o el profesor Bacterio. En los tebeos los creé como relleno cómico para las trastadas de Mortadelo, pero han conseguido ser casi humanos y muchas veces se colocan por encima de los dos agentes de la Tia. Por cierto, que Bacterio me ha solucionado muchas papeletas, cuando no se me ocurren ideas siempre está ahí con alguno de sus inventos absurdos y me inspira para seguir adelante y puedo llenar páginas y páginas”.

“No sé de sonde salen esos locos inventos -se ríe- muchas veces estoy sentado y hecho mano de los primeros cómics de Mortadelo y Filemón y me hago una autotransfusión de mi propio trabajo. Porque nunca me ha venido a visitar ninguna musa, las ideas llegan trabajando. Y el día que no me lleguen y pase cuarenta horas sin imaginarme nada, cogeré una cerilla y prenderé fuego al tablero de dibujo. Pero afortunadamente ese momento todavía no ha llegado”.