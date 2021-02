Pia Guerra (Canada) es una de las mujeres más destacadas del cómic norteamericano de la última década gracias a su trabajo en Y, el último hombre (ECC Ediciones), con guion del reputado Brian K. Vaughan; una road movie apocalíptica protagonizada por el joven Yorick Brown y su mono Ampersand, los últimos supervivientes del género masculino en la tierra. Una serie que duró seis años y que consiguió varios premios Eisner, entre ellos los de mejor serie y mejor equipo dibujante/entintador para Pia y José Marzan Jr.

“Lo que más me atrajo de la historia –asegura Pia- es que, en el fondo, trata de un chico que busca a su chica, como casi todas las grandes historias. Y todo lo que rodea esa búsqueda en un mundo post-apocalíptico”.

“Y, el último hombre ha sido muy importante para mi carrera, aunque cuando terminé la serie me sentí casi aliviada, pero la sensación que me ha quedado con el tiempo es la de orgullo, por todas las cosas que conseguimos contar con esa historia”.

Uno para todas

Yorick es ese joven que tiene que enfrentarse al hecho de ser el último hombre en un mundo poblado únicamente por mujeres. “En el fondo es la historia de un chaval que se convierte en hombre, que se hace adulto, que es un tema que aparece en muchas película, pero que aquí, al ser un cómic tan largo, que avanza año a año, nos permite ver cómo experimenta algunas cosas por primera vez, como el sexo… y cómo llega a la conclusión de que no es tan especial como se consideraba en un principio por ser el último hombre”.

“No es un personaje con el que la gente se identifique, a muchos de mis amigos no les gusta nada –continúa Pia-. Pero a mí sí me parecía muy interesante, aunque si lo conociese en persona probablemente le soltaría un sopapo, porque es un listillo y se cree que lo sabe todo”.

“Pero para el guionista, Brian K. Vaughan esta serie fue una experiencia vital porque su evolución fue como la del personaje, empezó muy joven y maduró con la serie. Y me di cuenta de que aportaba muchas cosas de su vida personal al personaje. Y cómo a la gente no le caía bien el protagonista era como si le criticasen a él. Creo que le sirvió de terapia psicológica y para madurar”.

“Pero este trabajo también me permitió madurar como dibujante –asegura-. Cuando comencé no me veía capaz de dibujar un cómic de 22 páginas al mes. Y menos pensando que iba a ser una serie de 60 números, ¡estaba aterrada! Pero me sirvió para aprender a organizarme el trabajo, los tiempos y mi vida privada, porque al final es un trabajo realmente absorvente que te quita mucho tiempo”.