Manuele Fior (Cesena, Italia,1975) es uno de los autores europeos más influyentes de la actualidad, famoso por su estilo, casi impresionista, y su manejo del color, en títulos como La señorita Else o Cinco mil kilómetros por segundo (Sin Entido) con el que ganó el premio al Mejor Álbum del Festival de Angulema en 2011. Sin embargo, ahora ha cambiado completamente de registro con La entrevista (Salamandra Graphic), una historia en blanco y negro que mezcla neorrealismo y ciencia ficción.

“Es mi primera historia de ciencia ficción ambientada en un futuro cercano, el 2050, ambientada en la región italiana en la que nací –asegura Manuele- Me gustaba la idea de que, en vez de un gran desierto o una famosa ciudad norteamericana, la historia transcurriese en una pequeña localidad italiana”.

“Además –continúa- quería comprobar los efectos de una historia de ciencia ficción en las personas normales y corrientes, nada de héroes; y cómo esos hechos extraños cambian sus vidas”.

Un protagonista poco heroico

“El protagonista –comenta Fior- es un psicoanalista que tiene una paciente que está ingresada en una clínica porque padece alucinaciones que ve en el cielo. Entonces ese psiquiatra tiene un accidente de automóvil y ve las mismas imágenes que le describe la paciente (una especie de nave formada por formas geométricas) y empieza a plantearse si realmente existe lo que ve o le están influyendo sus sesiones con esa misteriosa joven”.

“Esos treinta años de diferencia (2050) me permiten especular sobre la generación de mis hijos, cuando tengan unos 40 años, en un contexto real, con un desarrollo tecnológico y social que entren dentro de lo posible, nada de naves espaciales estilo La guerra de las galaxias”.

Como muchos otros de sus personajes, el protagonista parece no encontrarse a gusto en el tiempo y el espacio que le ha tocado vivir (sigue usando los automóviles de 2014) “Yo siempre me he sentido un poco así, fuera de mi país, aunque espero no estar alejado en el tiempo –confiesa-. Un tema que recorre mi obra es el de la gente que no se integra, porque yo he viajado mucho y he tenido que integrarme a diferentes ciudades. Es el tema del inmigrante”.