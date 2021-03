Existe la idea preconcebida de lo que es un detective privado gracias a los personajes del cine. Aquellos que -vestidos con una gabardina- vigilaban desde su coche a otra persona en busca de pruebas, la mayoría de las veces, en busca de pruebas de una infidelidad.

Sin embargo, con el paso de los años esta profesión ha evolucionado a pasos agigantados y los detectives privados de hoy en día están cada vez más preparados. Y es que para formar parte de este coletivo es necesario estudiar una diplomatura universitaria de tres años y obtener una acreditación del Ministerio de Interior.

"En la carrera estudiamos derecho, sociología y política entre otras materias", explica a RTVE. es José María Alonso, detective privado y director coorporativo de Zenit Detectives.

El Ministerio del Interior les acredita en la Sección de Seguridad Privada de Interior mediante una tarjeta que deben llevar siempre encima y que tienen que enseñar en aquellos casos que sea requerida. "Para obtenerla es necesario haber cursado los estudios, no tener antecedentes penales ni ser funcionario", aclara Alonso.

"Una vez obtenido el título tienes tres salidas: montar tu propio despacho, ser un asalariado o trabajar como freelance", explica José María.

La lacra del desempleo no ha tocado mucho a este colectivo ya que sigue existiendo mucha demanda y también en parte debido a que no hay excesivas licencias de detectives privados en España, tan solo rondan las 3.000.

Más crisis económica, más control del absentismo

La crisis económica también ha hecho que las empresas controlen más el absentismo laboral de sus trabajadores. Por ello, cada vez son más los departamentos de recursos humanos que contratan a detectives privados para destapar estos fraudes.

"En 2011 nuestra empresa tuvo un repunte en cuanto a la contratación de servicios para investigar posibles absentismos laborales falsos", explica este detective privado. "Ahora, con la reforma laboral, veremos cómo evoluciona", matiza José María.

Al igual que la situación económica ha hecho aumentar las demandas de investigar fraudes a las empresas, también ha hecho disminuir las demandas de divorcio o las demandas para investigar infidelidades.

"Hoy en día, si no me puedo separar porque no tengo dinero, pues me aguanto", opina Alonso. Con las infidelidades pasa lo mismo, aunque siguen existiendo porque como apunta este detective "las infidelidades no entienden de crisis", se investigan menos.