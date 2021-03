La portavoz de Médicos Sin Fronteras (MSF) en España, Paula Farias, ha calificado de "paternalista" y "arbitraria" la campaña mediática iniciada por una ONG de EE.UU. contra Joseph Kony, líder de un grupo armado de Uganda y responsable del secuestro de miles de niños para enrolarlos en su Ejército. La campaña de Invisible Children incluye un documental en el que el realizador explica a su hijo quién es y qué hace Joseph Kony.

"Me llama la atención que se hable ahora de Kony - explica Farias - cuando lleva haciendo esto mucho tiempo", ha declarado la portavoz de la organización el programa de Los desayunos de TVE. Farias ha recordado que en 2005 la película documental Invisibles, realizada para MSF y que ganó un Goya, ya trataba el tema de los niños-soldado.

01.04 min Médicos Sin Fronteras cree que la campaña Stop Kony es "paternalista"

"No es nuevo, Kony está ahí desde hace mucho tiempo y nadie ha dicho nada. Estas iniciativas me resultan paternalistas". Farias ha recordado que hay otros casos similares en África. "Es arbitrario decir 'este sí y este no'. ¿Por qué de pronto ponemos el foco aquí? No lo sé", ha añadido.