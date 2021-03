El representante de CIU en el Congreso, Josep Antoni Duran i LLeida ha resaltado en los Desayunos de TVE que su grupo votará a favor de la reforma laboral del Partido Popular porque aporta "fexibilidad" y "seguridad" a aquella persona que pierde el trabajo.

"No podemos votar en contra de una reforma que aporta flexibilidad y seguridad para el que pierde un trabajo. Somos consientes de que no creará empleo a corto plazo. Algunos empresarios ajustarán plantilla, pero en el medio plazo permitirá la creación de empleo. Es una reforma necesaria y traído una reacción positiva de Bruselas y los mercados", asegura Duran i Lleida.

La reforma laboral, que ya está vigente y que se somete este jueves a votación en el Congreso de los Diputados, ha rebajado los días por año trabajado, que pasan de 45 a 33 por despido improcedente, algo que el representante de CIU ve "positivo".

"Hay que pensar más allá del despido, hay que pensar en que el empresario no te despida. Hay países como Japón que dicen que esta reforma es positiva para futuras inversiones. No habrá empleo hasta que no haya crecimiento. Teníamos una deficiencia estructural, el problema está en el marco laboral. La flexibilidad permite más contrataciones en el futuro. Prefiero que la gente tenga trabajo y no vaya la paro", asevera el político catalán.

“Hay que pensar más allá del despido“

En cuanto al déficit del 1'5 que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que fue secundado por CIU, Duran i Lleida destaca que lo han apoyado por "coherencia", aunque espera flexibilidad para las autonomías igual que la ha tenido el Estado central, refiriéndose al 5'8 que anunció el ejecutivo la pasada semana.

"Habrá que llegar al objetivo de déficit para transmitir confianza. El Gobierno hace ajustes y todos tenemos que colaborar, no queda más remedio. Que se tenga en cuenta que lo que se pide al Estado es que la flexibilización del déficit se aplique también a las autonomías. No sería coherente trasladar una señal que pueda dar un equívoco a Europa, los mercados y los ciudadanos, después de los sacrificios que nosotros hemos hecho", dice Duran i Lleida.