Las impactantes imágenes de accidentes de otras campañas han dado paso esta vez al humor. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha optado esta vez por usar el humor para concienciar a los conductores y peatones sobre el riesgo de distraerse cuando circulan o van a cruzar la calle.

La campaña, bajo el lema 'Hay que estar a lo que hay que estar. No te distraigas', cuenta con tres monólogos escritos e interpretados por el humorista Leo Harlem sobre el uso del móvil y el GPS.

'El peatón electrónico', 'La oficina en el coche' y 'No sin mi GPS' se difundirán en radio e internet coincidiendo con la campaña de control de distracciones puesta en marcha por Tráfico entre este lunes y el próximo domingo 18 de marzo. El principal soporte para compartir los vídeos será el canal youtube de la DTG: publicidaddgt.

En ellas, se ha utilizado "una estrategia de comunicación basada en la ridiculización y exageración" del uso que algunos conductores y peatones dan al teléfono móvil y al GPS, según ha explicado la DGT. Para conseguirlo, se han creado tres monólogos de un minuto de duración, cada uno de ellos centrado en un tema.

"Programa el GPS antes de salir, no seas 'traza', que parece que te estoy viendo, tecleando los datos en la rotonda , ahí en medio del tráfico y al mismo tiempo contestando llamadas del móvil, hay que estar a lo que hay que estar, luego pasa lo que pasa y es que te llevas disgustos a lo tonto", continúa la cuña.

'No sin mi GPS'

'El coche en la oficina'

En otro de los spots, titulado 'El coche en la oficina', el humorista ridiculiza el uso que algunos conductores hacen del móvil para continuar trabajando mientras conducen.

"Vengo asustado, y es que hay mucha gente que se sube al coche y una vez allí se cree que está en la oficina, venga a mandar mensajes, presupuestos, informes, con la mano en el volante, no mandan faxes y fotocopias porque no tienen impresoras, que si no en vez de ambientador, llevaban cartuchos de repuesto para el toner", señala la cuña.