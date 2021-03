El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha dicho este domingo en un mitin celebrado en Atarfe (Granada) que si es reelegido creará un Instituto de Crédito Público Andaluz para dar liquidez a emprendedores y pequeñas empresas.

En un acto en el que ha participado el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, Griñán ha asegurado que el objetivo de este instituto público será dar apoyo económico a los pequeños empresarios y autónomos para que puedan acceder a las líneas de crédito que, actualmente, los bancos les niegan.

"Hay jóvenes con ideas brillantes que irán a un banco que no tendrá que mirar el dinero que tienen, un banco que tendrá que mirar la idea brillante con la que llegan", ha explicado Griñán.

Esta medida, que se incluye en el programa que el PSOE cerrará de manera definitiva la próxima semana, tiene el objetivo de facilitar la creación de empresas especialmente para los jóvenes, ayudando con el instituto a que accedan al dinero que necesiten.

Creará la figura de un 'agente emprendedor'

El presidente de la Junta ha explicado además que crearán la figura de un 'agente del emprendedor', un técnico dedicado a asesorar en la tramitación necesaria para que los emprendedores puedan convertir en realidad su idea de negocio.

Entre el paquete de medidas dedicadas a crear y mejorar el empleo en Andalucía, Griñán ha destacado además la creación de un bono del trabajador, para que las ayudas por contratación no vayan a las empresas, sino directamente a la persona contratada y pueda así conocer sus derechos.

Griñán ha hecho un repaso a las últimas acciones del Gobierno nacional y ha pedido a los socialistas un "nuevo" esfuerzo para salir de la crisis sin recurrir a recortes sociales, educativos o sanitarios que "devuelvan" a Andalucía a situaciones pasadas.

"No vamos a prometer el oro y el moro porque la situación es difícil y los socialistas no mentimos, no somos como el Partido Popular, que hoy dice una cosa y mañana otra", ha concluido Griñán.