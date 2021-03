KIKO PÉREZ (Madrid, 1973) Estudió música y diseño y ha trabajado en varias televisiones como grafista y responsable de escenografía virtual. Ha sido profesor de diseño y se graduó con Honores en la Vancouver Film School. Su corto en animación 3D 'Estudio Mendizabal' fue seleccionado finalista por el Guggenheim de N.Y. para su bienal de video creatico. Este año ha ganado el Student Award en el Festival Blue Animation Festival en Tenesse. La tira 'Como Borregos' ya va por su segundo volúmen.

Hay autores que se dan a conocer como animadores y otros como dibujantes de cómic, pero en muy pocas ocasiones destacan por las dos facetas al mismo tiempo. Es el caso de Kiko Pérez, un joven madrileño que triunfó en internet con la tira Como Borregos (de la que Ediciones Kraken acaba de publicar el segundo volumen) y también con el corto Estudio Mendizabal, que ha recibido varias menciones internacionales (y que, gentilmente, nos ha dejado incluir en este artículo. Además Kiko nos ha dibujado, en exclusiva, una página de Como borregos que podéis ver en el blog de Viñetas y bocadillos).

"Como Borregos, nos comenta Kiko, empezó como un divertimento, una tarde dibujando para mi sobrino, al que le dedico el primer álbum. El quería coches pero llegó un momento en que me harté de tanto vehículo y empecé a añadir el paisaje.. y de ahí aparecieron unas ovejas y me dije: “estos personajes son increíbles, mañana haré una tira”.

"Al día siguiente empecé a contar mis vivencias a través de los borregos y descubrí las posibilidades que tenían. Casualmente los coordinadores de la web de una televisión buscaban algo diferente para sus blogs y me propusieron hacer dos tiras semanales. Yo ya tenía unas 20 páginas hechas. Les encantó la idea y ahí empezó todo".

"La tira, continúa Kiko, me permitía contar cosas del día a día, actitudes muy universales no sólo mías, sino de la gente que me rodea. El humor es la mejor terapia, sobre todo con cosas contra las que es difícil luchar. Es una de las mejores armas para el día a día.¡Siempre ocurre lo mejor! Además, el tener que hacer dos tiras semanales te obliga a salir de tu burbuja y reflexionar sobre lo que te rodea. Definitivamente, este trabajo es una suerte.

Borregos, unos protagonistas inéditos en el cómic Los gatos y los perros son los personajes preferidos por los dibujantes de cómic, sin embargo los borregos son una rara avis. "Fue una decisión estética -explica Kiko- Son personajes muy atractivos de dibujar, con esos ojos grandes y expresivos… Puedes dibujar la lana con un trazo muy suelto, y esa cabeza negra hace que destaquen. Son personajes que te permiten una libertad expresiva que para el humor es perfecta". "Cuando empecé, no tenía ningún otro cómic protagonizado por borregos en mente. Pero viviendo en Normandía descubrí un cómic franco-belga de 1976, la Genie des Alpages, que no está traducido al castellano". Además Kiko a renunciado a tener un protagonista fijo, algo también insólito en las tiras: "El nombre de Como Borregos me permitía criticar las actitudes borreguiles que tenemos. Sobre todo cuando actuamos como masa, por eso no he querido que ningún personaje destaque sobre el resto". "Es cierto que identificarse con personajes facilita la lectura e incluso los gags, pero por otro lado de esta forma el abanico es mucho más amplio: el lector puede identificarse con cualquier personaje independientemente de que por ejemplo sea un lobo, o una oveja. Incluso cuando una tira trata sobre un conflicto amoroso no dejo claro si son macho y hembra, si son dos hembras... Me gusta romper con los roles establecidos".

Unos borregos muy humanos Para Kiko, la relación entre borregos y lobos es una metáfora: "Es interesantísima, sobre todo porque me permite jugar con esa relación de cazador-cazado que existe en todas las relaciones humanas. Es curioso que además los lobos son los personajes que más simpatías despiertan... debe de ser el encanto del perdedor". "La tira que finaliza el segundo volumen de Como Borregos, Cazadores y Cazados, lo resume a la perfección: el encuentro en una fiesta entre un borrego disfrazado de lobo y un lobo disfrazado de cordero. El lector tendrá que plantearse con cuál de los dos se identifica más". Además Kiko cree que la mayoría nos portamos como borregos: "Completamente. Es más, me permito la licencia de utilizar a los personajes como animales cuando me interesa.. y más humanizados cuando el gag lo requiere. La mayoría nos comportamos como borregos porque es lo fácil. Escondidos entre la masa tenemos menos responsabilidad a la hora de actuar".

Ovejas negras Salvo contadas excepciones, los corderos de Kiko suelen ser ovejas negras: "La oveja negra tiene ese encanto de lo diferente, de lo no aceptado… pero mis borregos no son ovejas negras al uso. Estéticamente me apetecía hacerlas así, como si fueran ovejas irlandesas. Casi todas mis ovejas son negras y ¡me encanta que lo sean!" Kiko es uno de esos jóvenes artistas que al igual que el premiado Arthur de Pins crea sus páginas directamente con el ordenador: "Al principio las hacía a lápiz, pero estoy tan familiarizado con la paleta gráfica que las dibujo directamente. Utilizo tintas planas y los archivos finales son vectoriales, con lo que la calidad para impresión es inmejorable y me permite tener un control enorme sobre el producto final, tanto que hasta utilizo tipografías propias". "Eso sí, los guiones y los primeros bocetos los hago en papel, con lo primero que tengo a mano, lápiz o boli. A veces en post-its o servilletas, aunque suelo llevar encima un cuaderno por si acaso". En cuanto a sus preferencias en el cómic y sus influencias, Kiko destaca "El cómic europeo sobre todo, aunque he crecido con Astérix, Tintín, Mortadelo y Filemón.. Superlópez, y más tarde los mutantes de la Marvel.. . Pero me gusta leer cualquier novela gráfica que cae en mis manos". "Personalmente, me influye más un buen libro o un guionista como Alan Moore o un buen álbum de Loisel que muchas de las tiras cómicas que aparecen sobre todo en la web". "Soy fan absoluto de tiras clásicas, como Mafalda, de Mutts y de Hägar the Horrible (Olafo el terrible)... De lo que se hace ahora destacaría el trabajo de Brett Koth y su Diamond Lil. Tuve la inmensa suerte de estar en contacto con él. Es todo un profesional y muy, muy divertido.