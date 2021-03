Gritando lemas como “somos estudiantes, no delincuentes”,“todos somos del Luis Vives” -el instituto valenciano donde se registraron la semana pasada los incidentes entre jóvenes y policías-, "menos corrupción y más educación", varios centenares de estudiantes de Secundaria y de universidades se han manifestado por el centro de Madrid para mostrar su solidaridad con los estudiantes valencianos. Pero no son los únicos, también en otras ciudades españolas los jóvenes han salido a la calle por la misma razón.



“Hemos convocado una jornada de lucha en 40 ciudades españolas para mostrar nuestro apoyo a los estudiantes de Valencia. Nos hemos sentido golpeados y agredidos miles de estudiantes en todo el país. Nos parece inaceptable la represión que hubo y que no se producía desde el franquismo”, explica Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes, organización convocante de la manifestación.

Precisamente la represión policial de la semana pasada ha centrado parte de las consignas de la manifestación que ha transcurrido pacíficamente. Mostrando sus manos abiertas, los jóvenes gritaban "estas son nuestras armas" o "no somos el enemigo", en alusión a las palabras del jefe de la Policía valenciana.

Ante un enorme despliegue policial con numerosos agentes con chalecos antibalas, los manifestantes han marchado sin incidentes por la calle de Alcalá desde el Ministerio de Educación hasta la puerta del Sol, donde han leído un manifiesto a favor de la educación pública y de calidad y contra los recortes y la represión policial.

Tanto el Ministerio como la Real Casa de Correos -sede del Gobierno regional de Madrid- estaban blindados con un fuerte cordón de furgones antidisturbios. En el caso del edificio ministerial, ocho furgones custodiaban la puerta, mientras que rodeando la sede autonómica en Sol, había 13.

También contra los recortes en Educación Con esta movilización los estudiantes también han protestado por los recortes que están acometiendo varias comunidades autonómas. Según los jóvenes, solo sirven para empeorar la enseñanza. “Con las medidas que están poniendo, están vendiendo nuestro futuro”, se quejaba Alba Díez, una estudiante de 4º de la ESO. "Estamos en contra de los recortes en la enseñanza. Pedimos una educación de calidad porque la educación es algo básico y no queremos que se beneficie tanto a los colegios privados", protestaba Javier Escorihuela, de primero de Bachillerato. Y es que los recortes ya se han empezado a sentir en algunos centros, como contaban a RTVE.es dos estudiantes de primero de Periodismo de la Complutense, Carolina Segovia y Carmen Álvarez: "Llevamos notando los recortes desde la vuelta de las vacaciones de Navidad. Desde entonces no ponen la calefacción". A su paso por dos edificios donde se ubican entidades bancarias, los manifestantes se han parado para abuchear y pintar a dichas entidades, ya que a su juicio, los banqueros son los responsables de la crisis. "Y sí hay dinero, lo tienen los banqueros", gritaban los jóvenes. También se han sumado a la protesta miembros de la plataforma Tomalafacultad, que han convocado además un encierro esta noche en la Facultad de Filología y Filosofía de la Complutense, y muchos padres y abuelos de estudiantes. "Les apoyo, como abuela y madre, porque lo que piden es justo y además, es necesaria una escuela pública y de calidad", asegura a RTVE.es Carmen Costa, jubilada. "Me estoy emocionando con la movilización porque estoy de acuerdo con lo que piden", cuenta Ana López, madre de universitarios. Asimismo ha acudido el coordinador general de IU, Cayo Lara, para mostrar su apoyo a la movilización estudiantil y ha señalado que el "PP deteriora la educación pública" "cread esempleo entre el profesorado".