El diputado de Amaiur en el Congreso de los Diputados, Iñaki Antigüedad, ha afirmado que "ETA tendrá que dar un paso, tendrá que disolverse como organización que tiene armas, evidentemente". En una entrevista concedida a Catalunya Radio, el diputado de la izquierda abertzale ha abierto incluso la puerta a que ETA dé este paso antes de que se den medidas como las del acercamiento de presos, tan demandadas por Amaiur, por la declaración de Gernika a la que se sumaron los presos de ETA e incluso por el decálogo que el lehendakari Patxi López aportó como hoja de ruta para acabar con la banda terrorista ETA.

Preguntado por si la desmilitarización de ETA se dará antes que el acercamiento de presos, Antigüedad ha respondido: "Probablemente, yo no lo sé, ETA evidentemente no consulta conmigo lo que va hacer". A lo que el periodista Manel Fuentes le ha preguntado "¿Pero cree que lo debería hacer?", "Pues igual sí" ha respondido Antigüedad, apuntando que que los 'pasos' de la banda terrorista ETA se deberían dar incluso sin esperar a la contrapartida en un proceso que ha calificado de "transición, no es que de un día para otro cambíen las cosas", pero que dejaría al descubierto el "interés bloqueador de algunos para ganar tiempo".

"(El Gobierno) no puede estar esperando pasos permanentes aunque sean insuficientes, pero que se van sumando. A ver lo que va a hacer el PP cuando está muy a gusto en esta situación de bloqueo por el sector duro que tiene a su derecha Mariano Rajoy, igual en ese sentido ETA tiene que dar pasos", ha argumentado Antigüedad.

El miembro de la formación independentista vasca ha señalado que si a algunos de los presos que están en la cárcel por terrorismo, "incluso a algunos que no tienen que ver con ETA" ha dicho refiéndose a Arnaldo Otegi, se les aplicará la legislación penitenciaria que se da para para los que llama presos sociales, igual 200 presos estaban ya en la calle.

"Suma de insuficiencias" Antigüedad ha criticado como se califican de insufiencientes los pasos que da la izquierda abertzale, como el que el pasado domingo pronunció en San Sebastián, en el que se reconocía que sus posturas políticas podían haber humillado a la víctimas de ETA. El diputado abertzale ha destacado que en cualquier caso se dan "una suma de insfuciencias en un camino concreto", valorando además el inmovilismo que, en su opinión, se da en algunas instituciones del Estado y partidos políticos. El político independentista vasco además ha querido poner de manifiesto que quienes critican como insuficiente la declaración del "Kursaal" -auditorio de San Sebastián donde se reunió la izquierda abertzale este domingo- no han valorado "la petición, la exigencia" que recogía en su punto cuarto: la desmilitarización de la banda. "En referencia a ETA decía" - ha recordado, Antigüedad- "deberá deshacer sus estructuras militares y poner las armas fuera de uso". El parlamentario vasco ha criticado el inmovilismo del PP y de muchos que miran "desde una marquesina en una rotonda como pasa el autobús de los insuficientes". Antigüedad ha criticado que algunos de ellos "tienen los pies metidos en el antiguo régimen", por el que no han pedido perdón y "algún día quizá tengan que hacerlo". Además ha dicho que la enmieda que PP, PSOE, PNV y CiU consensuaron contra la moción de UPyD, en la que la formación de Rosa Díez instaba a la ilegalización de Bildu y Amaiur, puede ser una hoja de ruta para algunos, pero que ellos tienen su propia hoja de ruta. Además ha asegurado que el PNV no podría defender ese documento como hoja de ruta en el parlamento vasco, para aludir a que las percepciones de cambio no son iguales en Madrid que en el País Vasco, donde se vive más en la sensación de ruptura.