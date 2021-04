El actor Sacha Baron Cohen no podrá asistir a la gala de los Premios Oscar si acude vestido con la indumentaria del protagonista de su último filme, The Dictator, que se estrenará en mayo. El humorista inglés es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y es uno de los protagonistas de La invención de Hugo, nominada a 11 estatuillas.

Según ha indicado Paramount en un comunicado de prensa, la Academia le ha prohibido acudir a la 84 edición de los Oscar 2012, que se celebra este domingo, y le ha retirado los "tickets" para esta edición, una decisión que no cambiará si no asegura que "nada entretenido" ocurrirá sobre la alfombra roja y que no promocionará su nuevo filme en ella.

The Dictator, rodada en Nueva York, Sevilla, Fuerteventura y Marruecos, cuenta la historia de un dictador que arriesga su vida para asegurar que la democracia nunca volverá a reinar en el país que oprimió con tanto cariño.

En 2007, la Academia le pidió que presentara la gala de los Oscar. Entonces el actor propuso aparecer en el escenario vestido de su personaje Borat, algo que la organización rechazó. Sin embargo, esta es la primera vez que se le prohíbe la asistencia a esta fiesta del cine.