Es esta época en la que parece que antes de la novela gráfica no había tebeos de calidad, José Manuel Trabado reivindica a los grandes clásicos en Antes de la novela gráfica (Anaya Cátedra) un interesante estudio sobre los cómics que inventaron el lenguaje de la historieta y su influencia en autores como Art Spiegelman, Eddie Campbell, Chris Ware o Seth, que han llevado a la novela gráfica a terrenos inexplorados.

"No pretendía, asegura José Manuel, más que dar la oportunidad al lector para que se acercase a grandes obras del cómic. En la primera parte se analizan ciertos detalles con más minuciosidad; es una lectura más detallista, una suerte de microlecturas sobre algún pasaje que era especialmente relevante y que dieran cuenta, en cierta manera, de su profunda singularidad e innovación dentro del lenguaje del cómic".

"La segunda parte vuelve a recuperar las mismas obras pero aquí se ofrece un enfoque más trasversal de modo que lo que antes se analizaba aisladamente ahora encuentra un denominador común. Con ello se ofrece un carácter más orgánico a la explicación al tiempo que intento hacer ver cómo cada obra resolvía cuestiones como el metalenguaje o su relación con la narración literaria. Todo ello va arropado con un capítulo final que intenta esbozar las relaciones entre estas páginas de la prensa y algunas de las novelas gráficas más rompedoras".

"Bastaría recordar, continúa José Manuel , que Little Nemo se publica apenas cinco años después de una obra como La interpretación de los Sueños de Freud . En los años finales también se convierte en una profunda innovación cuando integra materiales literarios (especialemente las canciones infantiles dentro de su mundo narrativo). McCay era alguien que siempre iba más allá. Sucede que algunas de sus innovaciones no saltan tanto a la vista y permanecen más soterradas si las comparamos con las primeras páginas de Little Nemo, que eran muy espectaculares ".

"Little Nemo (Norma Editorial) es una delicia visual. McCay encuentra en el mundo de los sueños y la figura del niño la coartada para desarrollar una inventiva gráfica y narrativa que es imposible olvidar. No sólo revoluciona la concepción espacial de la página dominical sino que además aborda las relaciones entre realidad y sueño de una forma inquietante".

"Esa liberación temática (ligado en muchas ocasiones a una explosión de lo autobiográfico ) ha incidido en algo obvio: que el cómic era un lenguaje tan válido como cualquier otro (el cine, la novela) para contar algo que ahora ya no está necesariamente ligado a un espectro temático determinado. Precisamente, autores que se han visto como estandartes dentro de la evolución del cómic como Art Spiegelman o Chris Ware no sólo han declarado su admiración por esas páginas de prensa de inicios del siglo XX".

"No hay que esperar a la novela gráfica para pensar que el cómic por fin se ha hecho serio comenta Trabado. El cómic ya era algo serio . Me cuesta trabajo pensar que autores como McCay o Herrimann viesen en su trabajo tan solo una forma de entretenimiento para masas. Pasa que el medio y formato utilizados (la prensa primero y el formato de comic book más tarde) lo situaron en el seno de la cultura de masas".

"Hay que editar los clásicos a precios asequibles"

En cuanto a por qué grandes clásicos como Little Nemo o Gasoline Alley no han tenido una edición española decente, Trabado asegura que: "No sé muy bien. Quizás es una pregunta más para los editores. Supongo e imagino que porque el cómic no tenido la misma relevancia en España que en otros países (pienso en Francia). Imagino que las editoriales piensen que es arriesgado publicar algo que suponen que no se venderá. Es difícil encontrar creadores que vivan sólo del cómic en España, es indicativo de algo".

"De todos modos esa pregunta me la he hecho en varias ocasiones. ¿Por qué no editar Gasoline Alley? Hay cientos o miles de lectores que no la conocen y acabarían encantados con lo que se dice ya o por qué convertirlo en fetiches de lujo como Norma con Little Nemo. Yo apostaría por hacerlos populares y a precios asequibles".

"Reinvidico una edición de Gasoline Alley o de Little Nemo para todos los bolsillos. Espero que algunos esfuerzos como cursos de verano (desde hace cinco años organizo uno sobre cómic y la gente se ha llevado sorpresas), estudios sobre estos cómics ayuden a hacerlo visible sin convertirlos en un gueto para especialistas o coleccionistas".