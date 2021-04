Todavía con la resaca de la celebración, después de que su película No habrá paz para los malvados, consiguiese seis Goyas en la noche del domingo, Enrique Urbizu ha contesado a los usuarios de RTVE. es confesando que: "No me esperaba tantos Goyas, ha sido un subidon estupendo y todavía ando dando vueltas como una peonza".

Urbizu confiesa que "perdí la noción del tiempo durante la gala y todavía no la ha vuelto a ver". Y en cuanto a la presencia de estrellas internacionales como Salma Hayeck en los Goya, de la que Segura bromeó que sólo era para dar relumbrón, Urbizu afirma que "Los premios se dan por votación secreta y ante notario. No sabemos si están premiados o no. Ellos son grandes profesionales y a la gala se va ganes o pierdas porque es una celebración coral. Hay que saber ganar y saber perder".

Aún así, el director reconoce que lo de ganar seis Goyas no garantiza la finaciación de sus nuevos proyectos "No necesariamente, eso depende de muchos factores".

Tras este éxito y su película, La caja 507, también protagonizada por José Coronado, el director asegura que "El cine negro me gusta mucho y, aunque no sé si mi próximo proyecto será de ese género, no se me ocurre ninguna razón para que no sea así".

"Coronado es un pedazo de profesional" En cuanto a su colaboración con el actor: "Siempre que tenga un buen personaje para José Coronado seguiremos trabajando juntos. Es un pedazo de profesional. Sólo hay que ir al teatro para comprobarlo", ha contestado a otro internauta. El director ha confesado que: "El rodaje de No habrá paz para los malvados fue complicado... y por lo tanto un gran placer. A mi es que me gusta mucho rodar". También ha recordado sus inicios "con los amigos del colegio" y ha animado a los jóvenes que quieran dedicarse al cine: "Hay que rodar, buscar amigos con los que compartirlo y rodar. Y estudiar, leer, ir al cine... mirarlo todo, todos los días. Todo está difícil pero nunca ha habído mayores facilidades tecnológicas para rodar y distribuir cualquier formato, poneos a ello. Rodad, da igual lo que sea pero rodad". "Hacer cine es una manera de ir por la vida, es una patria. Contar historias, ver el mundo", asegura Urbizu, que también ha hablado sobre las clases que imparte en la Universidad: "Impartir clase es una manera de seguir estudiando. A mi me gusta el cine y me gusta estudiarlo y, por lo tanto, disfruto mucho con las clases".

"González Macho no me pareció carca" En cuanto al polémico discurso del director de la Academia de cine sobre que Internet todavía no era bueno para el cine, Urbizu asegura que "no me pareció carca en absoluto". Y reconoce que las diferencias entre González Macho y el anterior presidente de la Academia, Álex de la Iglesia, es un "debate interesante". Sin embargo tampoco le parece buena la idea del PP de retirar las subvenciones al cine y optar por un sistema de mecenazgo: "Está por ver si el mecenazgo funciona, personalmente soy escéptico".