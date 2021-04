El actor estadounidense Kevin Costner ha sido el encargado de dar uno de los discursos durante el funeral de la recientemente fallecida cantante Whitney Houston, con quien compartió la gran pantalla en la película El guardaespaldas. "No hace mucho yo era tu guardaespaladas y ahora ya no estás", ha dicho emocionado el actor.

Durante la ceremonia que se ha desarrollado en la iglesia baptista de New Hope en la ciudad de Newark (Nueva Jersey), ha recordado como él y la fallecida intérprete hablaban de sus creencias y de Dios.

“Ella y yo teníamos mucho en común. Los dos tuvimos familias musicales. Whitney y yo siempre tuvimos la Iglesia en común. Y sin duda alguna puedo decir que ella fue la mejor cantante del siglo pasado", ha dicho.

Después se ha referido directamente a Houston y le ha dicho que “si puedes escucharme ahora te digo, no solo fuiste suficientemente buena, fuiste la mejor. Cantaste sin una banda. Hiciste del filme El guardaespaldas lo que fue. Muchos actores pudieron interpretar mi rol, pero tú fuiste la única que pudo interpretar a Rachel Marron. No solo fuiste bonita, fuiste la mujer más hermosa del mundo. Y la gente no solo te quiso, todos te amamos. Te has ido demasiado pronto”.

Por último, ha finalizado con una sentida frase que ha expresado todo el cariño y admiración que siente por Houston. "Ahora hay una mujer en el cielo haciendo que Dios se pregunte cómo es que él creó algo tan perfecto", ha asegurado.

Muchas caras conocidas La música no ha faltado en la despedida de la cantante más galardonada de la historia, ya que durante el servicio han actuado la reina del soul y madrina de Whitney, Aretha Franklin, así como las voces de Alicia Keys o R. Kelly, y el legendario Stevie Wonder. Tampoco han querido faltar caras conocidas como el rapero Jay-Z y Beyoncé, los británicos Elton John y David Bowie, pasando por la reina de la televisión, Oprah Winfrey, o Chaka Khan, así como su mentor, Clive Davis, mientras que el cantante de gospel Marvin Winans ha sido la encargada de pronunciar el discurso panegírico.