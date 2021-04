La Policía Nacional ha detenido a otros dos jóvenes en el interior de un centro comercial de la calle Colón de Valencia en el transcurso de una protesta estudiantil en la que decenas de personas han colapsado el centro de la ciudad para expresar su rechazo a los recortes en educación y a las seis detenciones llevadas a cabo en la mañana del jueves en otra concentración frente al Instituto Lluís Vives, que se había convocado, precisamente, por el arresto de un menor de este IES. En total, ya son 10 los jóvenes detenidos entre el jueves y miércoles.

La manifestación se ha desarrollado en la principal vía comercial de la capital ante un fuerte despliegue policial, con decenas de agentes y furgones de la Policía Nacional que han impedido el paso de los jóvenes a la sede de la Delegación de Gobierno situada en la calle Colón, donde se había convocado un acto de protesta a través de las redes sociales en repulsa a las detenciones de esta mañana.

Las protestas se han sucedido a lo largo de toda la jornada frente al Instituto Lluís Vives que, a mitad de tarde, se han trasladado a la Delegación del Gobierno, invadiendo la calzada a la altura de la Plaza de Toros y, posteriormente, en la calle Colón. Ha sido en ese momento cuando la policía ha comenzado a intervenir para dirigir a los estudiantes a las aceras.

Esta acción ha provocado momentos de tensión, con empujones y zarandeos a los manifestantes. La marcha ha quedado cortada a la altura de la calle Hernán Cortés y Roger de Lauria. La Policía ha desplegado decenas de agentes, que han acordonado la calle y han bloqueado a los estudiantes.

Cuando algunos de estos jóvenes han accedido a un centro comercial en la calle Colón, han sido reducidos. Según fuentes policiales, las detenciones se han producido después de que varios trabajadores del establecimiento requirieran la presencia de los agentes porque, según han contado estas fuentes, estaban tirando el género al suelo.

Esta intervención policial ha provocado la indignación del resto de manifestantes y ha generado algunos momentos de tensión que, no obstante, no han tenido mayores consecuencias. Además, otro grupo ha intentado acceder a la Delegación de Gobierno por otra calle, pero la policía les ha impedido nuevamente el paso, exigiéndoles incluso la documentación.

Durante casi una hora, los jóvenes han permanecido frente a los agentes y les han reprochado su actuación con cánticos como 'Vamos a pegar menores, tralará' y han lanzado consignas como 'Esto es un Estado policial' o 'Esto en tiempos de Franco ya pasaba'.

La situación ha sorprendido a numerosos peatones, que, incluso, preguntaban a los agentes si podían pasar por ahí y mostraban su asombro ante el despliegue policial. Más de una decena de furgones policiales han aparcado a lo largo de toda la calle Colón y bloqueaban la entrada a la sede de Delegación del Gobierno.

Los socialistas piden explicaciones

La diputada del grupo socialista en las Corts Eva Martínez, que se encontraba en la zona, ha pedido "responsabilidades" y "explicaciones" para saber si la carga policial obedece a órdenes del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, o de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León.

Martínez, quien ha asegurado que ha intentado cruzar la calle pero la Policía no le ha dejado, ha criticado que Fabra "no escucha a los ciudadanos, no los atiende, no está aquí con ellos". Además, considera que el presidente valenciano "parece que es el único que no se ha dado cuenta de que el Consell está recortando en educación".