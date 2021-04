“Para escribir hace falta valor, y para tener valor hace falta tener valores. Sin valores más vale callar”. Son palabras de Pascual Serrano, periodista especializado en información internacional y en el análisis de los medios de comunicación.

Nacido en Valencia en 1964, este exasesor editorial de Telesur y “alma máter” de Rebelion.org ha publicado hace poco su octavo libro, Contra la neutralidad (Península), un manifiesto que rinde homenaje a John Reed, Ryszard Kapuscinski, Rodolfo Walsh, Edgar Snow y Robert Capa y que defiende a aquellos periodistas que adoptan una posición haciendo su trabajo y que están implicados con la sociedad.

En estos tiempos en los que a los periodistas se nos acusa de poca objetividad y de parcialidad, en RTVE.ES hemos querido hablar con él para que nos aclare por qué ve lícito “tomar partido” y que nos cuente cómo ve el panorama periodístico actual ante un horizonte tan poco nítido.

Sí, sí podría tener marcha atrás. Pero para eso hace falta que los poderes públicos apuesten por un buen periodismo. El ejemplo lo tenemos en América Latina. Allí, los gobiernos están cambiando la legislación, de tal manera que –por ejemplo, en Venezuela y en Ecuador– las entidades financieras no puedan ser accionistas de los medios de comunicación. En Argentina y en Ecuador también se están poniendo en marcha medidas de este tipo.

- ¿Crees que esto no tiene marcha atrás, entonces?

Bueno, yo creo que el periodismo se encuentra ahora mismo sumergido en una crisis de valores, de principios. Los poderes económicos, desgraciadamente, están acabando con nuestra profesión. Y esto se ve todos los días: no tenemos más que encender la televisión o la radio o leer el periódico para comprobar que se está haciendo un periodismo que tiene por objetivo contentar a los accionistas de los medios de comunicación y a las empresas que invierten en publicidad.

Por tanto, vienen con el discurso de “¡vamos a reducir los gastos de RTVE, porque esto es un despilfarro!”, y así ganan votos. RTVE no se puede autofinanciar, al igual que no se autofinancian los hospitales.

El problema de todo esto creo que viene de un error: los políticos, ya sean de izquierdas o de derechas, creen que invertir en RTVE es sinónimo de hacer propaganda política, discurso que cala mucho en la sociedad. Entonces ningún partido se atreve a decir que va a invertir más en RTVE. Porque saben que los ciudadanos no creen que sea posible no hacer propaganda.

"Estamos haciendo un Periodismo de Pilatos"

- ¿Conoces a muchos periodistas valientes?

Sí, pero pocos. Yo creo que un periodista debe dar rigor, contexto y pluralidad a su trabajo y también implicarse más con la sociedad. Deberíamos dedicarnos a hacer periodismo al margen del mercado.

“Las televisiones no quieren informar, sino dar audiencias a los publicistas“

- Comentas en tu libro que algunos medios de comunicación piensan que está mal visto que los periodistas hablen en primera persona. No lo entiendes, ¿verdad?

No, no lo entiendo. Esto es una trampa. Como saben que la gente desconfía de los medios, éstos intentan marcar una distancia ridícula para presumir de objetividad y de rigor. De sobra sabemos, por ejemplo, que en muchos editoriales se escribe eso de “dice la gente que”, cuando en realidad el que lo dice es el mismo periódico, que no se atreve a dar su opinión.

Entonces yo creo que, muchas veces, el periodista es un ensamblador de declaraciones y un jugador de la equidistancia para quedar bien con todo el mundo. Estamos haciendo un periodismo de Pilatos: “Yo me lavo las manos y ya está”.

- De esto también quería hablar contigo, porque, además de explicar que la imparcialidad y la objetividad no existen, en el libro también criticas la equidistancia…

Claro, me refiero a esos periodistas que dan 2 informaciones incompatibles (una verdadera y otra falsa) para no mojarse. Por ejemplo, el periodista que está junto a una familia iraquí que ha sido bombardeada por la OTAN y dice en su información: “Hay 2 versiones, la de la familia, que dice que ha sido bombardeada por la OTAN, y la oficial, que asegura que han sido terroristas”. ¡Pero bueno! Así no nos enteramos de nada.

- Escribes también que un buen periodista no tiene por qué ocultar sus emociones… ¿Tú crees que a los lectores, oyentes o espectadores les gusta saber lo que sentimos ante un determinado hecho que les contamos?

No. Me refiero a que el periodista debería despertar la indignación cuando vemos que la OTAN ha matado a media familia que estaba celebrando una boda, por seguir con el ejemplo de antes. Hay que expresar esa rabia.

Yo me sorprendo cuando veo que el mismo periodista que hace este tipo de noticias, luego escribe en el Twitter: “¡qué hijos de puta los de la OTAN, que han bombardeado a esta gente!”