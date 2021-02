El PSOE reúne este lunes por primera vez a la nueva Ejecutiva Federal con la mente puesta en empezar el "cambio" desde la "unidad", como propuso su nuevo secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el 38 Congreso federal, celebrado en Sevilla, este fin de semana.

El líder de los socialistas madrileños, uno de los secretarios generales que se decantó por la candidatura de Carme Chacón, ha defendido este lunes que "hay que mirar sin rencor y sin venganza hacia el futuro, todos juntos".

Reconociendo que el discurso de la diputada por Barcelona "me entusiasmó", ha valorado que el de Rubalcaba fue "muy bueno, el mejor que le he oído", reconoe.

Sobre la dirección diseñada por el exvicepresidente, Gómez ha destacado que de cada uno de los más de 200.000 militantes del PSOE, hubiera diseñado una dirección diferente. "Era una oportunidad para haber contado con todo el capital humano que es mucho", ha reconocido. Este domingo, recién conocida la propuesta de Rubalcaba, Gómez había sostenido que "cada uno tiene una idea de integración y esta es la de Rubalcaba".

De entre los 38 miembros de la dirección del partido repite la persona más próxima a Gómez en la anterior ejecutiva, Maru Ménendez.

López descarta que su nuevo cargo sea un "trampolín"

Una de las grandes sopresas de la nueva ejecutiva, junto a que la presida José Antonio Griñán, es la inclusión del lehendakari como secretario de Relaciones Políticas, lo que algunos han interpretado como un primer paso para un futuro de López a escala estatal.

Sin embargo, Patxi López ha descatado esta posibilidad. Asegura que quiere agotar la legislatura, repetir en el cargo como presidente del Gobierno vasco y que no pretende tener ningún "trampolín" para ser presidente del Ejecutivo central.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi recogida por Europa Press, López ha manifestado que se va a quedar en Euskadi donde tiene "su dedicación exclusiva". "Mi objetivo es ser lehendakari, agotar la legislatura para dar las respuestas que necesita la situación que está atravesando este país, presentarme a las próximas elecciones y volver a renovar la confianza para seguir siendo lehendakari," ha añadido.

El presidente del Gobierno vasco ha señalado que Alfredo Pérez Rubalcaba le pidió que estuviera "cerca de él para aportar ese criterio y posición política que tiene el PSE-EE en esta situación, lo que podemos sumar y aportar al proyecto socialista, y ese proyecto socialdemócrata que necesita el progresismo de Euskadi y el conjunto de España", ha apuntado.

Sin embargo, él trasladó a Rubalcaba que "eso tenía que ser radicalmente compatible con mi prioridad absoluta, que es la de ser lehendakari". "Y así es. No es un cargo de gestión porque no le dedicaría ni un minuto a algo que me quitara tiempo de esta dedicación de lehendakari", ha añadido.