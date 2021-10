La Policía Foral ha detenido este viernes en Pamplona a los tres activistas que este jueves lanzaron sendas tartas contra la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, durante una reunión de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), en la localidad francesa de Toulouse.

Fuentes del Gobierno del Navarra han señalado a Efe que las detenciones se han practicado esta tarde y que dos de ellos son de nacionalidad española, mientras que el tercero ha nacido en Francia.

Los detenidos pertenecen al movimiento de desobediencia al Tren de Alta Velocidad, Mugitu, que ha ofrecido este viernes una rueda de prensa, en la que han dicho que no buscaban la violencia con la acción sino "dañar su imagen pública" como dirigente de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).

Así lo han señalado en conferencia de prensa dos portavoces del movimiento, conocido en el País Vasco y Navarra por sus acciones en contra de la construcción del corredor de Alta Velocidad que unirá España y Francia, obra que apoya la CTP, que celebró en Toulouse (Francia) una sesión plenaria en la que Barcina fue investida presidenta para los dos próximos años.

Al pleno accedieron varios miembros de Mugitu, tres de los cuales lanzaron sendas tartas contra Barcina, quien recibió el impacto de dos de ellas en la cabeza, una acción que Mikel Alvarez, uno de los portavoces, ha subrayado que no tuvo "carácter violento", sino que pretendía "dañar su imagen".

El Ayuntamiento de Pamplona condena la agresión sin Bildu

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado, en una reunión extraordinaria, una declaración institucional en la que "condena" la agresión a Yolanda Barcina. A la Junta han acudido representantes de los grupos municipales de UPN, NaBai, PSN, PP e Izquierda-Ezkerra, no así de Bildu.

El grupo municipal de Bildu ha excusado su ausencia a través de un escrito que recoge el acta de la Junta, en el que dice que "no compartimos y rechazamos las formas de actuación de las personas que han tirado la tarta a la presidenta Yolanda Barcina, pero no creemos que se pueda elevar al rango de una agresión que requiera la condena del Ayuntamiento de Pamplona". "No creemos que se deba sobredimensionar el tema, por ello nuestro voto sería el de una abstención", ha añadido.

En la declaración, aprobada por unanimidad, se muestra el rechazo del Ayuntamiento de Pamplona "al comportamiento antidemocrático de las personas autoras de la agresión y de quienes les apoyan" y han reiterado "el necesario respeto al Estado democrático y por tanto a sus instituciones y a quienes las representan".

El texto ha partido de UPN e incluía otro punto, que ha contado con el apoyo de UPN, PSN y PP y la abstención de NaBai e Izquierda-Ezquerra, en el que el Ayuntamiento se "reafirma en la defensa de la construcción del corredor ferroviario de altas prestaciones Atlántico-Mediterráneo que la semana pasada la Unión Europea determinó como Red Básica Europea Ferroviaria, considerada su ejecución como una infraestructura indispensable para el desarrollo económico de la Comunidad Foral".

Nafarroa Bai e Izquierda-Ezkerra se han abstenido en este último punto por considerar que no aportaba nada a la condena de la agresión, según ha informado el Consistorio.