El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, ha dicho que se niega a "desmentir cada día una cadena de falsedades" en relación a la Operación Campeón, que investiga la presunta trama de comisiones ilegales a un empresario de Galicia.

Ha insistido en que "no se ha concedido ninguna ayuda desde el Gobierno a ninguna empresa" y ha calificado como "declaraciones de un delincuente que está en la cárcel" las del empresario lucense Jorge Dorribo, que dice haber pagado al ministro a cambio de favores.

Preguntado por si ha hecho examen de conciencia sobre su actuación política o sobre sus declaraciones a cerca de algunos imputados del PP, ha dicho: "Yo soy creyente y el examen de conciencia lo hago todos los días, pero no tengo nada de lo que arrepentirme".

"Ya he dado los pasos para conocer la fuente de esas difamaciones y ya he emprendido las acciones legales, civiles y penales sobre quien me ha calumniado claramente", ha aseverado, tras insistir en que "por una lado están los hechos objetivos y por otro las difamaciones".

También ha querido dejar claro que ha sentido en todo momento el apoyo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

“La Diputación Permanente no se convocó ni por el 11-M“

Ha dicho que la decisión de no convocar la Diputación Permanente para su comparencia parlamentaria para informar sobre este asunto se ha hecho en base a los antecedentes. "Ni siquiera se convocó tras los atentados del 11 de marzo", ha dicho.