El ex primer ministro británico Tony Blair viajó dos veces a Libia para reunirse con Muamar al Gadafi, después de abandonar el poder, poco antes de la liberación hace dos años del autor del atentado de Lockerbie, asegura este domingo The Sunday Telegraph.

Documentos secretos hallados en Trípoli demuestran que Blair voló en el jet privado de Gadafi, en junio de 2008 y abril de 2009, para mantener reuniones privadas con el dictador, según ese diario conservador.

Destaca que los viajes del ex jefe de Gobierno laborista se produjeron cuando Libia amenazaba con represalias comerciales si el Gobierno escocés no ponía en libertad a Abdelbaset al Megrahi, condenado por el atentado contra un avión de Pan Am que explotó sobre Lockerbie en diciembre de 1988 y causó 270 muertos.