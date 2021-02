Ver La posible huida de Gadafi en un mapa más grande

Un portavoz del Gobierno de Burkina Faso, Alain Edouard Traoré, ha negado que vayan a ofrecer asilo a Muamar el Gadafi, después de que la entrada en Níger de un convoy con altos cargos gadafistas desatara las sospechas esta mañana de que el dictador libio pudiera encontrarse en alguno de los vehículos.

"No podemos concederle el asilo porque desde hace tres años no tenemos muy buenas relaciones con él", ha señalado Traoré. "Negamos categóricamente que Gadafi vaya a venir aquí", ha agregado.



Estados Unidos, que en un principio también creyó que Gadafi pudiera estar tratando de huir a Burkina Faso, ha reconocido ahora que no cree que el coronel haya huido a Níger y que "sigue a la fuga".



"Me gustaría saber dónde está", ha declarado el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, preguntado sobre el paradero de Gadafi. "No tengo ninguna información de cuál es su ubicación exacta... la mejor información de la que disponemos es que se encuentra a la fuga".

Y el Pentágono ha señalado que no tiene razones para creer que Gadafi haya salido de Libia. "No tenemos ninguna evidencia de que Gadafi esté en otro lugar que no sea en Libia, por el momento", ha afirmado la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en su rueda de prensa diaria.



Militares gadafistas llegan a Níger El embajador estadounidense en Níger ha confirmado con las autoridades del país la entrada del convoy "aparentemente" con miembros del gabinete del coronel, pero "no creemos que Gadafi estuviera entre ellos". Estados Unidos ha pedido a las autoridades nigerianas que detengan a aquellos miembros del régimen que "podrían ser sujetos a un proeceso judicial" y que confisquen todas las armas que se encuentren y cualquier propiedad del Gobierno libio, como joyas y dinero, "para que pueda ser devuelto al pueblo de Libia". De momento tampoco han podido confirmar si en la caravana había miembros de la familia de Gadafi. "No tenemos ninguna información sobre familiares; parecían ser miembros del personal militar de alto rango", ha señalado la portavoz, que ha agregado que habrá que esperar a que lleguen a Niamey para tener más información de las autoridades del país. Nuland no ha querido aventurarse a adelantar nombres pero ha indicado que podrían viajar personas a las que la ONU prohibía abandonar el país, por lo que siguen de cerca el asunto junto con el gobierno de Níger. El paradero cierto de Gadafi, por tanto, sigue siendo un misterio. Su portavoz durante la guerra, Musa Ibrahim, ha asegurado este martes que se encuentra aún en Libia.