El presidente del Consejo Nacional de Transición libio (CNT) y líder de los rebeldes, Mustafa Abdulyalil, ha dado un ultimátum de tres días a las ciudades que continúan fieles al coronel Muamar al Gadafi, para que se rindan de manera pacífica.

"Para el sábado, si no hay indicios pacíficos de que se rinden decidiremos actuar militarmente. No deseamos hacerlo pero no podemos esperar más", ha asegurado Abdulyalil en una rueda de prensa televisada desde Bengasi, en el este del país.

El ultimátum busca forzar algún tipo de acuerdo para la rendición de Sirte, la ciudad natal del dictador libio, Muamar Gadafi, mientras los rebeldes se han parado en la ciudad de Al-Sadaada, a 150 kilómetros a la espera de que se cierre un acuerdo con los gadafistas.

"Esperamos al fin de las negociaciones. Si Dios quiere, Sirte se rendirá sin luchar", ha declarado Chalouf Ismail, jefe del grupo de combatientes rebeldes en Al-Sadaada.

La OTAN anuncia que seguirá el bombardeo Mientras, la OTAN ha reiterado que proseguirá su misión en Libia mientras la población civil continúe bajo la amenaza de Gadafi, quien a su juicio todavía ejerce cierto control sobre las fuerzas que le son leales. "La misión es aún necesaria para proteger a los civiles", ha defendido en una rueda de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas la portavoz de la Alianza, Oana Lungescu, quien ha precisado que la operación continuará "según el mandato de la ONU, mientras sea necesaria". El portavoz militar de la misión "Protector Unificado", el coronel Roland Lavoie, ha indicado que las fuerzas leales a Gadafi han salido de la zona de Trípoli aunque mantienen su presencia en algunas áreas costeras del centro del país. A pesar de que el conjunto del régimen de Gadafi ha sido derrotado, los restos de sus fuerzas aún pueden llevar a cabo ataques peligrosos contra los civiles como se ha demostrado con el lanzamiento de varios misiles Scud, ha advertido el coronel desde el cuartel general de la operación en Nápoles (sur de Italia). Desde su punto de vista, las fuerzas a favor de Gadafi siguen representando, "sin duda", una amenaza, y ha desvinculado el fin de la operación a la situación en la que se encuentre al líder libio.

Frente a 150 kilómetros La OTAN también bombardea los alrededores de Sirte, según ha confirmado Lavoie. "Nuestra principal zona de atención es un corredor (que lleva) hasta el extremo este de Sirte", ha declarado, para añadir que la organización ve con buenos ojos los intentos de negociación entre los rebeldes y los gadafistas. Desde esta posición, los combatientes siguen las labores de reconocimiento en Sirte. Chalouf ha detallado que han llegado a 70 kilómetros de la ciudad antes de ser bombardeados con armas pesadas. "Al-Sadaada es la última parada, partimos desde allí con las patrullas hacia Sirte," ha confirmado Ejhai Salim, un militar local de alto nivel. Marwan Mustafá, conductor de ambulancia en Nawfaliya, en el camino hacia Sirte, declaraba a Reuters: "Si Dios quiere, los rebeldes entrarán en la ciudad sin sangre y las negociaciones habrán tenido éxito. Pero si tienen que entrar por la fuerza, habrá sangre".