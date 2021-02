Con las palabras "Buenas noches, ángel mío, que duermas bien" ha despedido este martes Mitch Winehouse a su hija Amy en un funeral en el cementerio de Edgwarebury (norte de Londres) al que han asistido la familia y sus amigos más cercanos.



"Buenas noches, ángel mío, que duermas bien. Tu papá y tu mamá te quieren muchísimo", fue el último mensaje del afligido padre en la ceremonia privada para despedir a su hija, hallada muerta el pasado sábado en su piso de Londres tras una larga trayectoria de adicción a las drogas.

Al término del funeral, oficiado por el rabino Frank Hellner, los restos de la artista de 27 años fueron trasladados al crematorio del barrio judío de Golders Green, donde su cuerpo fue incinerado tras otro servicio al que asistieron solo la familia y algunos amigos.



En el servicio, oficiado por el rabino Frank Hellner, hubo plegarias en inglés y hebreo, dado que la familia es judía, y sonó la melodía "So far away" de Carole King, una de las favoritas de la artista.



"Mitch contó cosas muy graciosas, de su infancia, de lo tozuda que era", ha declarado un asistente al funeral. "Enfatizó que (Amy) era más feliz últimamente de lo que jamás lo había sido" y mencionó a mucha gente importante en su vida, añade la fuente.

Invitados ilustres Entre los más de 300 invitados a la ceremonia, que duró unos 45 minutos, estuvieron su estilista Alex Folden, el productor Mark Ronson y la cantante Kelly Osbourne.



Una vez acaben los actos fúnebres, que también incluirán un servicio para la familia en una sinagoga, la familia realizará dos días de Shiva, el tradicional periodo de duelo judío.