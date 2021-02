El MOMA se convierte en museo de la tecnología

Un cubo de Rubik en braille, un dispostivo que permite pintar con los ojos, auriculares que permite escuchar lo que dicen los árboles, un cinturón que simula la menstruación femenina, pequeños robots y videojuegos compartirán espacio con obras maestras de la pintura contemporánea como Las señoritas de Avignon, de Picasso, La noche estrellada de Van Gogh o las Latas de Sopa Campbell de Warhol en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), que se convierte del 24 de julio al 7 de noviembre en una suerte de museo de la tecnología.

Todos estos artefactos y otros 200 más forman parte de la exposición "Talk to me: Design and the Comunication between People and Objects" (Háblame: Diseño y comunicación entre personas y objetos), que pretende analizar los nuevos territorios del diseño encaminados a acercar la tecnología a la gente y la comunicación entre objetos y personas.

La exposición, organizada por Paola Antonelli y Kate Carmody, del Departamento de Arquitectura y Diseño del museo neoyorquino, muestra las últimas tendencias del diseño, que ha pasado de realizar objetos que antes solo debían ser elegantes y funcionales a la necesidad de que tengan personalidad y capacidad de comunicación, gracias a la tecnología digital.

El santuario del arte moderno se centra en esta muestra en objetos que interactúan directamente con el usuario y divide la exposición en seis secciones en función de quién o qué se comunica, los objetos con las personas, con la ciudad e incluso con la vida.

Desde máquinas expendedoras de tickets a iPhones En "Háblame" podemos encontrar el Talking Carl, diseñado por Yann Le Corollers en 2010, una aplicación de iPhone e iPad que consiste en una mascota en forma de caja que responde al sonido y al tacto, que tiene cosquillas y se pone nervioso y repite lo que dicen los visitantes del museo con voz chillona; o una máquina expendedora de billetes del Metro de Nueva York (1999), seleccionada por su interfaz que dirige al cliente en el proceso de comprar del billete y que expenderá tarjetas de metro especiales Talk to Me. Otros objetos interactivos que localizaremos en el MOMA son los Tweenbots (2009) de Kacie Kinzer, unos pequeños robots que deambularán por el museo portando banderas y que pedirán a los visitantes que los sigan a un punto determinado; o el dispositivo BakerTweet (2009), diseñado por la firma Poke y que se instalará en la cafetería del museo y servirá para que su personal anuncie por Twitter (@MoMABakerTweet) cuando salga algo delicioso del horno o el menú del día. El Mr. Smilit (2003), de Michiko Nitta, es un juguete que reacciona al ruido del llanto de un niño poniéndose a llorar él mismo, con lo que el niño parará de llorar para cuidar a la muñeca, mientras que la Varita Wifi (2007), de Mike Thompson, funciona a modo de vara de zahorí pero detectando la fuerza de las señales inalámbricas invisibles a nuestro alrededor.