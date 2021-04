El presidente de Estados Unidos, Barack Obama ha certificado la derogación de la ley “Don’t ask, Don’t tell” (No preguntes, no digas) que impedía a los homosexuales reconocer abiertamente su homosexualidad en el ejército.

El 20 de septiembre será la fecha oficial para su efectiva aplicación, atendiendo al período establecido de 60 días desde la certificación del presidente de Estados Unidos.

“A partir del 20 de septiembre, los miembros del servicio ya no se verán forzados a ocultar quién son para servir a nuestro país. Nuestro ejército ya no estará privado del talento y los conocimientos de estadounidenses patrióticos sólo porque sean gais o lesbianas” ha señalado Barack Obama.

El presidente de Estados Unidos notificó al Congreso la certificación de esta medida tras una reunión en la Casa Blanca con el secretario de Defensa, Leon Panetta y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen.

El Congreso aprobó esta medida en diciembre de 2010, y durante estos últimos seis meses el pentágono ha preparado la aplicación real de esta medida. Con el objetivo de evitar problemas de integración, el ejército se encargará del material de formación y su difusión entre las tropas.

“Hemos tomado el tiempo necesario para hacer las cosas bien y asegurarnos de que los militares están bien formados para un cambio que yo creo que es esencial para la efectividad de las fuerzas”, ha comentado el secretario de Defensa en un comunicado.

No obstante, el republicano Buck McKeon como presidente del Comité de las Fuerzas Armadas en el Congreso ha tachado de defectuoso el proceso de derogación por no enfrentar “como es debido las preocupaciones de los jefes militares”.

Por otro lado, el colectivo de homosexuales Log Cabin Republicans, que aglutina a 19.000 militares y exmilitares estadounidenses se ha mostrado “orgulloso de haber ayudado a poner fin a la medida”. Gracias a su querella en 2004, este colectivo consiguió que un juez federal declarase inconstitucional una ley que ha expulsado a 13.500 militares por su condición sexual.

Esta noticia llega un día antes de la entrada en vigor de la ley que permite los matrimonios del mismo sexo en Nueva York. Este estado es el sexto de EE.UU en reconocer las uniones homosexuales.