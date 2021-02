En estos tiempos en los que todo se adocena, en los que la producción industrial sustituye al arte, en los que las películas se escriben con un manual de guión, en los que todo nos suena a visto, es gratificante encontrarse a francotiradores como Rayco Pulido que nos propone uno de los cómics más interesantes y polémicos del año: Sin título 2008-2011 (Edicions De Ponent).

Un cómic que comienza como una historia sobre la inmigración y un asesino a sueldo, pero que a la sexta página da un vuelco con la aparición del propio autor (en una especie de cómic fotográfico) discutiendo con un amigo, en un bar, el desarrollo de la historia. A partir de ese momento, cómic dibujado y fotográfico se alternan en un apasionante ejercicio de metacómic, mientras el autor nos explica por qué lleva la historia en una dirección u otra.

"Es un cómic que duda seriamente sobre otro cómic. Así que entraría como ejercicio metalingüístico", asegura Rayco, hermano de otro grande del cómic, Javier Pulido (Robin: Año Uno, Blanco Humano)

"No creo que sea polémico, sí un poco "desvergonzado" como he leído en alguna reseña, pero sólo en lo que atañe al autor. Sin salir del ámbito del cómic hay una serie de temas que no se tocan y que con sólo insinuarlos tiemblan los servidores de internet. Generar debate y generar polémica son dos cosas distintas. Ojalá Sin título (2008-2011) haga un poco de lo primero".

"Lo de dar la cara no es una cuestión gratuita, comenta Rayco, y el que me conoce sabe lo que sufro cada vez que abro un ejemplar . La razón de utilizar mi imagen surge de una necesidad práctica: La historieta de ficción es dibujada, y su protagonista, Abel, debía parecerse a uno de los actores de la fotonovela".

"Frank Miller dijo en una entrevista que lo primero necesitaba para escribir una historia era un final , cuando lo encontraba ya sabía que tenía la mitad del camino andado. El germen de mi historieta es la imagen de la contraportada (Una papelera en la que vemos el guión de Pie de trinchera). Podría calificarse como un resumen, y con esto no desvelo demasiado porque lo importante de este viaje no es el fin, sino el camino ".

"Hay una primera versión (afortunadamente no está completa) donde todo es dibujado -puntualiza Rayco-. Con dos estilos distintos , uno para la ficción y otro para lo "real", en parte porque me resistía a la idea de salir fotografiado en el libro. Al final me pudo el compromiso con el trabajo , así que... ¿Qué representa más la realidad (hablando en términos de popularidad) que una fotografía?".

El azar también es otro de los protagonistas de la obra. " No creo en el destino , puntualiza Rayco. Queremos pensar que lo que nos pasa tiene un significado, sobre todo cuando las cosas van mal, pero no es así. Lógicamente juegas con probabilidades, la causa-efecto funciona hasta cierto punto. Me hacía gracia montar una historia con un porcentaje mayor de casualidad que de causalidad, es el anti-manual del guionista".

"Hay unas normas y unos esquemas que funcionan, son eficaces para contar historias y si además si lo promocionas bien hacen dinero. Un creador honesto no se puede quedar sólo con eso, querrá dar un paso más, deberá conocer y manejar esas reglas para después violentarlas y crear algo distinto o al menos intentarlo, porque que lo consiga o no es otra historia y siempre es subjetivo-relativo. Supongo que el medio en el que trabajes también determina tu libertad para transgredir, creo que hoy el cómic va ganando esa carrera ".

"La perfección es un pensamiento muy triste"

"Respecto al cómic, sólo haberlo terminado representa para mí una victoria enorme. Es una historia difícil de explicar, de hecho el posible lector de esta entrevista si no ha leído el libro estará, como decimos en canarias "pescando". Sin embargo creo que el libro se sigue bien y respeta al lector no le trata como si fuera tonto. Equilibrar el producto para no perder el interés del lector especializado pero hacerlo comprensible para el lector no iniciado resultó ser al final uno de las tareas más difíciles, luego los lectores dirán si pasa la prueba del algodón o no".

"De todas formas si conseguir lo que quiero significa que el trabajo es perfecto (a eso deberíamos aspirar siempre) ¿Para qué seguir? En realidad la perfección es un pensamiento muy triste".



"Por ahora la recepción ha sido inmejorable, de hecho alucino, gente que leo y sigo desde hace tiempo escriben reseñas que me sacan los colores, también se ha generado algún pequeño debate entorno a los temas que toca el libro...no sé, sinceramente no me esperaba esta acogida".

"En cuanto a entenderse lo que quería decir...poco a poco han ido desgranando casi todo, también he leído lecturas (valga la redundancia) que ni se me pasaron por la cabeza, por eso no me gusta explicar demasiado el contenido, las historias deben tener vida propia, al trabajo del autor termina con la entrega a imprenta, lo demás solo sirve para mutilar el resto de posibles lecturas".