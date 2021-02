Los protagonistas de la saga de 'Harry Potter' se despiden

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint – más conocidos como Harry, Hermione y Ron – se despiden de los personajes a los que han encarnado desde que se estrenara la primera película de la saga Harry Potter, en 2001. Los protagonistas de Harry Potter, que han crecido a la par que sus personajes, dicen adiós a 12 años de aprendizaje, rodaje y trabajo intenso. Ya convertidos en adultos, lanzados al estrellato y con un importante bagaje; emprenden por separado distintos proyectos para ampliar su corta pero dilatada carrera artística.

La experiencia que los tres han vivido encarnando a los tres magos aprendices de Hogwarts ha sido la gran oportunidad que todo actor con aspiraciones hollywoodienses espera. No obstante, el mundo mágico en el que vivían los niños que se convirtieron en adultos antes los ojos de millones de espectadores, no ha resultado siempre igual de fantástico.

La vida fuera de Hogwarts

Harry (Daniel Radcliffe) escondía en la película Harry Potter y el misterio del príncipe un incipiente alcoholismo, fruto de la presión y del mundo de fama y gloria que le rodeaba. Contaba entonces con 18 años.

Ahora, tras permanecer un año sobrio, el actor se centra en sus proyectos teatrales. Tras su éxito inicial en la pantalla, Radcliffe despegó en Broadway en 2007 con el papel protagonista de la obra Equus. Actualmente, Radcliffe participa en la reposición de la comedia musical How to succeed in Business without really trying, cuyo texto original ganó el Pulitzer de Teatro en 1962.

Nada tiene que ver el carisma que Hermione (Emma Watson) despliega en las últimas entregas de la saga de magos. El aspecto de sabionda y "repipi" con el que se presenta el personaje de Watson en las primeras películas ha ido cambiando con el paso de los años.

Probablemente influya el hecho que, desde que Watson se convirtiera en una mujer, los proyectos en los que ha trabajado se relacionen con el mundo de la imagen y la moda. Ha sido portada de la edición de julio de la revista Vogue, en una sesión de fotos realizada por el afamado Mario Testino. Además, está pensando en lanzar su propia línea de ropa y es muy posible que sea la imagen de la nueva fragancia de una importante firma de perfume. A pesar de su aparente madurez y seguridad, Watson confiesa que siente profundamente tener que dejar a la temperamental y bondadosa Hermione Granger.

Ron (Rupert Grint), por su parte, ha hecho su incursión en el mundo de la televisión con un cameo para la serie humorística de la BBC: Come fly with me. Otro de los proyectos en los que se baraja que el actor participe es un biopic sobre el esquiador inglés Michael Edwards, mejor conocido como Eddie ‘The Eagle’ Edwards, que fue el primero en representar a su país en la modalidad olímpica de salto de esquí. El niño pelirrojo de apariencia ingenua y carácter torpe es, con diferencia, el que menos tirón ha tenido tras el fenómeno Harry Potter.

Con todo, los tres actores han vivido el paso de la infancia a la adolescencia en una burbuja mágica a la que ya no podrán regresar pero que, sin duda, nunca olvidarán.