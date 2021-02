"Tal vez La Ilíada sea la historia de guerra más antigua. Y la mejor. Pero es más que eso. También es una de las más auténticas" (Roy Thomas)

Pocas veces asistimos a un debut tan espectacular como el de Miguel Ángel Sepúlveda en La Ilíada. Y muy pocos dibujantes pueden presumir de haber debutado con Marvel, la empresa de cómics más popular del mundo. "Lo curioso -comenta Miguel Ángel- es que no debutase con superhéroes"

"Antes de La Ilíada no había hecho absolutamente nada -asegura el dibujante- Trabajaba en un almacén y dibujaba en mis ratos libres. Llevé unas muestras al Salón del Cómic de Barcelona y el entonces editor de Cómics Forum, Alejandro M. Viturtia, me puso en contacto con David Macho, de Marvel. Estuve mandando muestras durante mucho tiempo y, cuando ya había perdido la esperanza, me ofrecieron ilustrar La Ilíada (Panini), y se me abrieron las puertas del cielo".

Además era una oportunidad para trabajar con uno de los guionistas míticos de Marvel, el mismísimo Roy Thomas, elegido por el propio Stan Lee, a finales de los 60, para sustituirle en los guiones. Y el responsable de adaptar Conan a las viñetas, en 1970, ayudado por los dibujantes Barry W. Smith y John Buscema, siendo el guionista que más y mejor ha trabajado con el personaje.

"Estaba emocionado, conocía a Thomas por sus guiones para Conan y era como un sueño hecho realidad", asegura Miguel Ángel

Durmiendo 3 horas "Cuando te apasionas con algo merece la pena dormir tres horas -asegura Miguel Ángel-. Ese era el tiempo que le dejaban las 22 páginas mensuales que tenía que dibujar. Y es que es sorprendente el minucioso trabajo que lleva cada página de La Ilíada. "Era mi primer trabajo profesional y me esforcé mucho, busqué que cada página fuera espectacular". "Me leí el libro, ¡un tocho de cuidado! -asegura- y me ví la película de Brad Pitt, que me encanta. Además, me sirvió como documentación para los cascos, las armaduras y las espadas. Aunque también miré muchas páginas de internet. Lo peor de dibujar fueron las multitudes y los ejércitos, que me llevaban mucho tiempo" "Trabajar con Thomas fue fácil porque hay dos tipos de guionistas, los que te detallan lo que tiene que aparecer en cada página y cada viñeta con todo detalle y los que te pasan el guión y te dejan libertad para componer las páginas. Y Thomas es de los últimos. Me dio mucha libertad y prácticamente no me dijo que cambiase nada".

No todo fueron alegrías "Lo peor fue el entintado -puntualiza Miguel Ángel- cuando veía mis páginas no se parecían en nada a lo que yo había mandado. Me cabree muchísimo, porque yo dedicaba mucho tiempo para que las páginas fueran espectaculares y muchos detalles desaparecían con el entintado. Aunque las páginas iban muy cargadas de lápiz y comprendo que al entintador, Sandu Florea, también se le echase la fecha de entrega encima". Aún así, la composición de las páginas, los ángulos de cámara, la ambientación y la narración de Miguel Ángel son impecables, sobre todo para un debutante. "En Las Guerras Troyanas (la continuación de la historia, en la que se narra el episodio de la caída de Troya con el famoso caballo) tuve más suerte, porque Fran Martin entintó mis páginas muy bien. El dibujo quedó más limpio y más fiel a mis lápices. Aunque los de Marvel me hicieron cambiar el aspecto del caballo para que pareciese más juguetito, más típico". "Cuando dibujé El Imperativo Thanos, también para Marvel, me pasó lo mismo, me devolvieron unas páginas entintadas y no me gustaron nada por lo que empecé a enviar mis páginas pasadas a tinta. Me supone más esfuerzo y me resta tiempo para los lápices pero creo que el resultado es mucho mejor. El tebeo se agotó y las críticas fueron excelentes".