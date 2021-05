El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido para debatir un proyecto de resolución de condena al régimen de Siria -presentado por Francia y Reino Unido- por la represión ejercida contra manifestantes civiles desde hace varios meses presentado por Francia y y que podría haber causado un millar de muertos, según grupos sirios de derechos humanos.

En el borrador del texto "se condena la represión en Siria y se insta al Gobierno sirio a asumir las demandas legítimas de su pueblo, liberar a todos los presos de conciencia y levantar la restricciones a la prensa".

Estados Unidos ya ha anunciado que apoya la resolución de condena. "Creemos que esa resolución aumentará la presión sobre el régimen de (el presidente serio, Bachar al) Asad, y hará avanzar los esfuerzos de la comunidad internacional para acabar con la brutal represión al pueblo sirio", ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, en su conferencia de prensa diaria.



Francia y Reino Unido, los dos con derecho de veto, respaldados por los miembros temporales del Consejo, Alemania y Portugal, han presentado ante los 15 miembros del máximo órgano de seguridad su propuesta de condena a Damasco, que podría encontrarse con el veto de Rusia y China.

La reunión ha comenzado a las 21.15 hora peninsular española, bajo la presidencia de turno de Gabón, y no se espera que la votación se produzca este mismo miércoles.

"Nos gustaría votarlo tan pronto como sea posible, antes del final de la semana", ha señalado un funcionario a la agencia Reuters. "Esperamos que haya intentos de retrasar la votación por parte de Rusia y China y posiblemente India"

La noticia había sido confirmada por el primer ministro británico, David Cameron, esta mañana: "Reino Unido y Francia van a presentar hoy en Nueva York una resolución ante el Consejo de Seguridad condenando la represión en Siria y para demandar que se permita el acceso a la ayuda humanitaria. Y si alguien vota en contra de esta resolución o trata de vetarla, eso será responsabilidad suya".

Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal ya habían presentado un borrador de condena contra el régimen sirio por su forma de reprimir las manifestaciones pero, según fuentes británicas, en este caso se ha trabajado con un lenguaje más severo. En el aire queda qué harán China y Rusia que ya han manifestado en diversas ocasiones su desagrado a la hora de sancionar a Siria.

Antes, Alain Juppé había manifestado que la represión en Siria se estaba poniendo cada vez peor: " La represión no deja de agravarse ni las matanzas de aumentar. Para nosotros es inconcebible que Naciones Unidas permanezca en silencio ante tal situación".

Dificultades añadidas

Los países europeos del Consejo de Seguridad, que en abril trataron sin éxito por la oposición de Rusia de lograr un declaración de condena sobre Siria en el seno del órgano, propusieron a finales de mayo, con el respaldo de EE.UU., un nuevo texto en el mismo sentido y que será el que se debatirá y posiblemente se votará el miércoles.

El nuevo texto presentado por Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal es una declaración y no una resolución, por lo que no se requiere la unanimidad de los 15 miembros del máximo órgano de las Naciones Unidas, sino que permite una votación y la posibilidad de ser adoptada por una mayoría de nueve miembros, aunque requiere que no haya veto.

Sin embargo, está en el aire si Rusia o China utilizarían su poder de veto como miembros permanentes del Consejo en la votación que quieren provocar Francia y sus socios europeos.

“El veto de Rusia es inevitable“

Los rumores de que Rusia vetará cualquier condena al régimen sirio son constantes en los pasillos de la ONU en Nueva York. Mientras algunos diplomáticos aseguran que Moscú deja "algo de espacio al compromiso" con sus socios occidentales, la mayoría coincide en que "el veto de Rusia es inevitable".

China sostiene que el hecho de que el Consejo de Seguridad se involucre en el conflicto no ayudará a solucionar la situación, una opinión que comparte Rusia, cuyos representantes en la ONU han dicho en algunas ocasiones que no existen motivos para que el órgano condene al régimen de Assad.

El régimen sirio ha reprimido con violencia las protestas de manifestantes civiles que desde hace varios meses se producen en ese país, donde la cifra de las víctimas de esa represión podría ser en torno a mil personas.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado en distintas ocasiones la violencia de por las fuerzas de seguridad sirias contra la población y varios asesores del organismo internacional han tildado de "sistemática" la violencia que ejerce el régimen contra los manifestantes pacíficos.