Dicen que estas son las elecciones más importantes para Portugal desde la Revolución de los claveles. Una importancia que desde luego la campaña electoral no ha tenido en cuenta. Los que saben de esto aseguran que ha sido la más floja en contenido de toda la historia de la democracia, que por no haber no ha habido ni promesas para cumplir o no una vez en el trono.

También aseguran que los únicos que han hecho una campaña digna, han sido los partidos de la izquierda más radical, los comunistas del CDU y el Bloco de Ezquerda, que han hablado de programa y de qué hacer cuando venga el lobo, que ya está de camino. Porque son los únicos que no le deben nada a la ayuda externa, y que miran a Washington y a Bruselas por encima del hombro, con ese orgullo patrio de haber sido capaces de decirles que no querían ni oir sus propuestas de rescate financiero, porque están covencidos de que sólo van a traer más ruina a este país.

El resto, los más importantes en el Parlamento: PS, PSD y CDS-PP, tenían, antes de arrancar la caravana come kilómetros con la que se han recorrido el país a lo largo y ancho, el programa electoral ya redactado al milímetro por la Unión Europea y el FMI, con lo que no les ha quedado mucho margen de maniobra para sus discursos, en los que han evitado quemarse hablando de la que se le viene encima a Portugal y para lo que no hay recetas mágicas.