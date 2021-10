Al director del Fondo Monetario Internacional (FMI) pueden acumulársele las causas por delitos sexuales. Una escritora y periodista francesa, Tristane Banon, que afirma haber sido agredida sexualmente por Strauss-Kahn en 2002, "estudia presentar una querella", según ha anunciado su abogado David Koubbi.

Según publica el periódico británico The Guardian, Banon, que además es la ahijada de la segunda mujer del político, ya había revelado en 2007 lo que describió como un intento de violación por parte de Strauss-Kahn. Según su versión de los hechos, tuvo que "luchar" con él. "Mencioné la palabra 'violación' pero no pareció hacerle ningún efecto", aseguró en un programa de televisión.

Sin embargo, su madre, Anne Mansouret, dirigente local del Partido Socialista francés y amiga personal de Strauss-Kahn, la disuadió de denunciar los hechos ante la Policía porque entendió que el comportamiento del político no se correspondía con su carácter. "Hoy me arrepiento", dice Mansouret. Banon alega que "no quería ser recordada hasta el final de mis días como la chica que tuvo un problema" con Strauss-Kahn.

Repercusiones en Francia Con el escándalo de su detención en EE.UU., Strauss-Kahn, de 62 años, ha perdido prácticamente todas sus opciones para ser candidato del Partido Socialista al Elíseo. ha anunciado que, a pesar de estos sucesos, mantendrá la fecha de sus elecciones primarias. Los aspirantes deberán presentar sus candidaturas entre los próximos 28 de junio y el 13 de julio, para celebrar la primera vuelta el 9 de octubre. "El PS no está ni decapitado ni debilitado. Tiene una líder, Martine Aubry" (primera secretaria), ha declarado el secretario de coordinación de los socialistas, Harlem Désir. Désir califica el caso Strauss-Kahn como un "asunto privado, no político" y ha alertado a la derecha contra toda tentación de explotarlo. Aubry, se reunirá mañana con la dirección del partido para analizar las consecuencias de la detención. Por su parte, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, cree que la detención es un suceso de "gran amplitud" tanto para el implicado como para su familia, su partido y para "la imagen de Francia y del FMI". "Estamos en el período de instrucción, le corresponde a la justicia estadounidense establecer los hechos y hacer emerger la verdad", ha añadido Juppé.